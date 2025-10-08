Видео
Главная Путешествия Несмотря на предостережения, египтяне обожают это блюдо

Несмотря на предостережения, египтяне обожают это блюдо

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 05:12
Какую рыбу ни в коем случае нельзя стоить в Египте - грозит отравлением
Египтяне продают фисих. Фото: ZUMA Press, Inc/Alamy

Ежегодно в день весеннего праздника Шам эль Нессим сотни египтян попадают в больницу после употребления традиционного деликатеса — ферментированной испорченной кефали фисих. Именно это экзотическое блюдо не рекомендуют ни в коем случае пробовать туристам, ведь оно может существенно навредить здоровью.

Реакция Новини.LIVE подробнее расскажет об этом блюде.

Реклама
Читайте также:

Какое блюдо стоит избегать в Египте

Фисих - серая кефаль, высушенная на солнце и ферментированная в соли в течение года. Это блюдо считается неотъемлемой частью любого праздника египтян, хотя оно является смертельным.

Способ приготовления фисиха может быть опасным из-за отсутствия соли в рыбе, а некоторые египтяне вообще используют мертвую рыбу, плавающую на поверхности моря.

Все кто употребляет фисих рискует заразиться ботулизмом. Несмотря на призывы медиков к гражданам отказаться от этого блюда, ежегодно газеты переполнены сообщениями об отравлении. Египтяне также часто пытаются соблазнить этим блюдом иностранцев, однако не стоит его покупать из-за существенных рисков для жизни.

Напомним, ранее мы рассказывали о самом зеленом острове Канарских островов. Около 11% его территории охватывает густой лавровый лес, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также мы писали, на каком острове в Италии можно провести отпуск. Каждый из туристов может найти развлечения в этой стране по своему вкусу — от отдыха на пляже с вкусными коктейлями до походов в горы и дайвинга.

Автор:
Анна Куделюк
Автор:
Анна Куделюк
