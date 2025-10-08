Яку рибу ні в якому разі не можна коштувати у Єгипті — загрожує отруєнням

Єгиптяни продають фісіх. Фото: ZUMA Press, Inc/Alamy

Щороку в день весняного свята Шам ель Нессім сотні єгиптян потрапляють до лікарні після вживання традиційного делікатесу — ферментованої зіпсованої кефалі фісіх. Саме цю екзотичну страву не рекомендують ні в якому разі куштувати туристам, адже вона може суттєво нашкодити здоров'ю.

Яку страву варто уникати в Єгипті

Фісіх — сіра кефаль, висушена на сонці і ферментована в солі протягом року. Ця страва вважається невід'ємною частиною будь-якого свята єгиптян, хоча вона є смертельною.

Спосіб приготування фісіху може бути небезпечним через відсутність солі в рибі, а деякі єгиптяни взагалі використовують мертву рибу, що плаває на поверхні моря.

Всі хто вживає фісіх ризикує заразитися ботулізмом. Попри заклики медиків до громадян відмовитися від цієї страви, щороку газети переповнені повідомленнями про отруєння. Єгиптяни також часто намагаються спокусити цією стравою іноземців, проте не варто її купувати через суттєві ризики для життя.

