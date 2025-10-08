Відео
Головна Мандри Єдина країна у світі, в якій немає комарів — що про неї відомо

Єдина країна у світі, в якій немає комарів — що про неї відомо

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 18:12
В якій країні немає комарів — справжній рай для туристів
Туристку вкусив комар. Фото: freepik.com

Це звучить занадто солодко, щоб бути правдою, але на планеті Земля є країна, де вас не покусає жоден комар. Вона має унікальний суворий клімат, проте з настанням кліматичних змін ці дуже настирливі комахи можуть з'явитися і там. Мова йде про оточену крижаними водами океану Ісландію.

Про це пише Royal Exeminer.

Читайте також:

Країна без настирливих комарів

Хоча в більшості країн з озерами, болотами та теплим кліматом мешкають сотні видів комарів, Ісландія зуміла залишитися незайманим раєм для мандрівників, які втомилися від розчісування укусів. Цікаво, що у її сусідів — Норвегії, Шотландії й навіть Гренландії — ці настирливі комахи таки кусають.

Причина відсутності цих комах в Ісландії досі залишається загадкою навіть для вчених. За даними Live Science, найімовірнішим поясненням є суворий клімат Ісландії. Ця острівна країна має довгі суворі зими та непередбачувану погоду навесні та восени, з повторюваними циклами заморозків і відлиг.

Такі умови ускладнюють комарам завершення свого життєвого циклу, який напряму залежить від стабільних умов для розмноження та розвитку. Інші науковці переконані, що ця країна є ізольованою у Північній Атлантиці, а природні бар'єри утримують цих комах на відстані.

Для мандрівників відсутність комарів в Ісландії — це ще одна причина відвідати цю країну. Вона відома своїми неймовірними водоспадами, чорними піщаними пляжами, геотермальними курортами та північним сяйвом. Хоча вам тепер не треба буде везти із собою балончики із засобами від комарів, прихопіть більше теплих речей — тут прохолодно у будь-яку пору року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про єгипетський делікатес із ферментованої зіпсованої кефалі фісіх. Він може спричинити ботулізм, який в деяких випадках може призвести навіть до смерті.

Також ми писали, на якому острові в Італії можна провести відпустку. Кожен з туристів може знайти розваги в цій країні за своїм смаком — від відпочинку на пляжі зі смачними коктейлями до походів у гори та дайвінг.

подорож Ісландія комарі комахи туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
