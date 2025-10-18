Відео
Головна Мандри В одній з найдешевших країн Європи відкриють великий аквапарк

В одній з найдешевших країн Європи відкриють великий аквапарк

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 12:23
Оновлено: 08:02
В Румунії відкриють новий аквапарк (фото)
Діти розважаються в аквапарку. Фото: freepik.com

В одній із найдешевших країн Європи відкриють новий величезний аквапарк, в якому зможуть відпочити тисячі туристів. В ньому буде багато басейнів, в тому числі з термальними водами, також гірки, спа-центри та ресторани. Будівництво парку у румунському містечку Тешнад мають завершити вже за кілька років.

Про це пише The Sun.

Читайте також:

Новий аквапарк у Європі

Аквапарк Transilvania Terme в Румунії планують відкрити у 2028 році. На його будівництво заклали бюджет у 37 мільйонів євро. У новій туристичній атракції буде сім термальних басейнів та водні гірки. Площа аквапарку сягатиме 36 511 кв. м. Наразі невідома вартість квитків.

У спа-зоні можна буде відпочити в гідромасажних ваннах, та саунах. Для маленьких відвідувачів будуть окремі басейни та розваги.

Великий аквапарк відкривається в одній з найдешевших країн Європи - фото 1
Басейни в аквапарку. Фото: Aquapark Transylvania Terme Tășnad
Великий аквапарк відкривається в одній з найдешевших країн Європи - фото 2
Новий аквапарк у Румунії. Фото: Aquapark Transylvania Terme Tășnad

Термальна вода у басейнах матиме "особливий терапевтичний ефект", підтверджений Національним інститутом відновлення, фізичної медицини та бальнеології в Бухаресті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в якій країні Європи немає комарів. Ймовірно, це через суворий клімат та розташування серед крижаних вод океану.

Також ми писали, в якій європейській країні можна недорого відпочити українцям. Це справжній рай для тих, хто мріє підкорити хвилі та опанувати серф.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
