Ryanair повністю переходить на електронні квитки — що зміниться для пасажирів

Ірландський лоукостер Ryanair диджиталізував процеси та оновив систему продажу квитків. Вже з наступного місяця компанія буде продавати лише цифрові посадкові талони (DBP). При цьому роздруковані квитки взагалі не будуть прийматися в більшості аеропортів. Зміни почнуть діяти із 12 листопада.

Ryanair переходить на електронні квитки

Зазначається, що перехід компанії на електронні квитки скасує частину зборів для пасажирів та має заощадити приблизно 300 тонн паперу щорічно. Пасажирам буде необхідно зареєструватися онлайн на сайті Ryanair.com або через додаток Ryanair, доступний в Apple App Store та Google Play. Щоб зекономити час та нерви, краще це зробити до прибуття до аеропорту.

Після реєстрації в додатку Ryanair автоматично з'явиться DBP — електронний квиток. Його необхідно буде пред'явити на контролі безпеки в аеропорту та біля виходу на посадку перед вильотом.

В компанії підкреслили, що використання електронних квитків робить процес посадки "швидшим, простішим" і викликає "менше стресу" порівняно із використанням паперових посадкових талонів.

