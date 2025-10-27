Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Ryanair змінює правила продажу квитків — що треба знати пасажирам

Ryanair змінює правила продажу квитків — що треба знати пасажирам

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 10:12
Оновлено: 10:12
Ryanair повністю переходить на електронні квитки — що зміниться для пасажирів
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландський лоукостер Ryanair диджиталізував процеси та оновив систему продажу квитків. Вже з наступного місяця компанія буде продавати лише цифрові посадкові талони (DBP). При цьому роздруковані квитки взагалі не будуть прийматися в більшості аеропортів. Зміни почнуть діяти із 12 листопада.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Ryanair переходить на електронні квитки

Зазначається, що перехід компанії на електронні квитки скасує частину зборів для пасажирів та має заощадити приблизно 300 тонн паперу щорічно. Пасажирам буде необхідно зареєструватися онлайн на сайті Ryanair.com або через додаток Ryanair, доступний в Apple App Store та Google Play. Щоб зекономити час та нерви, краще це зробити до прибуття до аеропорту. 

Після реєстрації в додатку Ryanair автоматично з'явиться DBP — електронний квиток. Його необхідно буде пред'явити на контролі безпеки в аеропорту та біля виходу на посадку перед вильотом.

В компанії підкреслили, що використання електронних квитків робить процес посадки "швидшим, простішим" і викликає "менше стресу" порівняно із використанням паперових посадкових талонів.

Нагадаємо, Ryanair наступного місяця скасує один зі зборів. Пасажири зможуть зекономити 20 євро на кожному рейсі.

Також ми писали, що нещодавно Європейський суд створив прецедент і розставив крапки на "і" щодо того, хто має нести відповідальність, якщо ваш пухнастик загубиться в аеропорту.

авіарейси авіаквитки подорож літаки туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації