Україна
Пасажирів Ryanair змушують платити 60 євро ще до посадки на літак

Пасажирів Ryanair змушують платити 60 євро ще до посадки на літак

Дата публікації: 24 жовтня 2025 18:12
Оновлено: 18:07
Ryanair стягує додаткову плату з пасажирів, які за 2 години не встигнуть зареєструватися на рейс
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ryanair — популярна бюджетна авіакомпанія, яка пропонує низькі ціни на квитки. Проте пасажирам слід бути обережними, щоб не потрапити в пастку та не вийти за рамки свого бюджету. Лоукостер має сувору політику, яка включає обов'язкову плату за багаж, бронювання місця та реєстрацію на рейси. 

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Штрафи Ryanair

Онлайн-реєстрація Ryanair закривається за дві години до вильоту рейсу, і пасажири, які не встигли її пройти, мають зареєструватися в аеропорту за додаткову плату в розмірі 62 євро (близько 3 000 гривень).

Плата за реєстрацію в аеропорту стягується за кожного пасажира окремо. Таким чином, якщо ви подорожуєте сім'єю з чотирьох осіб, вам доведеться віддати додатково 12 000 гривень.

"Стійка реєстрації зачиняється суворо за 40 хвилин до запланованого часу вильоту. Якщо ви не зареєструєтеся до цього часу, вам буде відмовлено в посадці без повернення коштів", — йдеться в правилах авіакомпанії.

До листопада цього року посадковий талон повинен бути роздрукований на одному аркуші формату А4 або завантажений через додаток компанії. Проте з наступного місяця компанія повністю диджиталізує процеси й прийматиме лише електронні квитки.

Раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair анонсував 15 нових рейсів з польського Катовіце до популярних курортів та європейських міст. Їх буде додано до зимового розкладу.

Також ми писали, що Ryanair скасовує частину рейсів до регіональних аеропортів Іспанії. Компанія пішла на такий крок через те, що оператор аеропортів суттєво підвищив збори.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
