Ryanair скасовує плату 20 євро за роздруківку квитка, але вводить штраф для тих, хто не зареєструється на рейс

Бюджетна ірландська авіакомпанія Ryanair скасує один зі зборів. Така політика пов'язана із переходом лоукостера на електронні посадкові талони. Пасажирам більше не треба буде за окрему плату роздруковувати посадковий талон, якщо вони вже пройшли онлайн-реєстрацію.

Про це пише avianews.com.

Зазначається, що з 12 листопада лоукостер скасує збір у розмірі 20 євро за роздруківку посадкового талона, якщо пасажир пройшов онлайн-реєстрацію. Нині Ryanair штрафує мандрівників, які не можуть пред'явити квиток в онлайн чи офлайн форматі, навіть якщо вони вже зареєстровані на рейс.

З листопада пасажири безплатно отримуватимуть роздрукований квиток на стійках реєстрації чи біля входу на посадку. Проте тепер додатковий збір стягуватимуть з пасажирів, які не зареєструвалися на рейс у додатку чи на офіційному сайті Ryanair. Його розмір складає від 30 до 55 євро — залежно від країни вильоту.

Як порахували у компанії, перехід на електронні квитки заощадить до 300 тонн паперу за рік. Така економія також дозволить компанії пропонувати пасажирам ще більш приємні ціни на авіаквитки.

