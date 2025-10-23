Видео
Ryanair отменяет один из популярных сборов

Ryanair отменяет один из популярных сборов

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 10:12
обновлено: 10:12
Ryanair отменяет плату 20 евро за распечатку билета, но вводит штраф для тех, кто не зарегистрируется на рейс
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair отменит один из сборов. Такая политика связана с переходом лоукостера на электронные посадочные талоны. Пассажирам больше не надо будет за отдельную плату распечатывать посадочный талон, если они уже прошли онлайн-регистрацию.

Об этом пишет avianews.com.

Читайте также:

Новая политика билетов Ryanair

Отмечается, что с 12 ноября лоукостер отменит сбор в размере 20 евро за распечатку посадочного талона, если пассажир прошел онлайн-регистрацию. Сейчас Ryanair штрафует путешественников, которые не могут предъявить билет в онлайн или офлайн формате, даже если они уже зарегистрированы на рейс.

С ноября пассажиры бесплатно будут получать распечатанный билет на стойках регистрации или у входа на посадку. Однако теперь дополнительный сбор будут взимать с пассажиров, которые не зарегистрировались на рейс в приложении или на официальном сайте Ryanair. Его размер составляет от 30 до 55 евро — в зависимости от страны вылета.

Как посчитали в компании, переход на электронные билеты сэкономит до 300 тонн бумаги за год. Такая экономия также позволит компании предлагать пассажирам еще более приятные цены на авиабилеты.

Ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair анонсировал 15 новых рейсов из польского Катовице в популярные курорты и европейские города. Они будут добавлены в зимнее расписание.

Также мы писали, что недавно Европейский суд создал прецедент и расставил точки над "і" относительно того, кто должен нести ответственность, если ваш пушистик потеряется в аэропорту.

Автор:
Анна Куделюк
