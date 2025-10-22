Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Ryanair запускает 15 маршрутов из популярного города Польши

Ryanair запускает 15 маршрутов из популярного города Польши

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 15:15
обновлено: 10:39
Ryanair добавил 15 рейсов из польского Катовице — направления
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair изменила зимнее расписание рейсов на 2025 год в одном из популярных городов Польши. Лоукостер анонсировал 15 новых рейсов из польского Катовице в популярные курорты и европейские города. У пассажиров появилась прекрасная возможность путешествовать самолетом по более выгодным ценам.

Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Реклама
Читайте также:

Новые маршруты Ryanair в Польше

Этой зимой три новых самолета Ryanair будут базироваться в Катовице, благодаря которым аэропорт станет одним из ключевых хабов сети компании в Польше. Среди анонсированных рейсов три новых направления — Будапешт (Венгрия), Брюссель (Бельгия) и Трапани (Италия), а также дополнительные маршруты в популярные солнечные курорты — Аликанте (Испания), Афины (Греция) и Катания (Италия).

Ryanair уже запустил распродажу билетов на новые направления, цены стартуют от 119 злотых (примерно 1 360 гривен).

Компания также объявила о наборе на должности пилотов на 2026 год. По всей Польше открыто 100 мест для будущих пилотов, которые хотят начать свою карьеру в популярном лоукостере.

Напомним, ранее опытная путешественница объяснила, как ее постоянно спасает после долгих перелетов скалка для теста. Она очень легкая, не занимает много места, однако может помочь справиться с отеками.

Также мы писали, что недавно Европейский суд создал прецедент и расставил точки над "і" относительно того, кто должен нести ответственность, если ваш пушистик потеряется в аэропорту.

Польша авиарейсы курорты самолеты Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации