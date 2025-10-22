Ryanair добавил 15 рейсов из польского Катовице — направления

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair изменила зимнее расписание рейсов на 2025 год в одном из популярных городов Польши. Лоукостер анонсировал 15 новых рейсов из польского Катовице в популярные курорты и европейские города. У пассажиров появилась прекрасная возможность путешествовать самолетом по более выгодным ценам.

Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Новые маршруты Ryanair в Польше

Этой зимой три новых самолета Ryanair будут базироваться в Катовице, благодаря которым аэропорт станет одним из ключевых хабов сети компании в Польше. Среди анонсированных рейсов три новых направления — Будапешт (Венгрия), Брюссель (Бельгия) и Трапани (Италия), а также дополнительные маршруты в популярные солнечные курорты — Аликанте (Испания), Афины (Греция) и Катания (Италия).

Ryanair уже запустил распродажу билетов на новые направления, цены стартуют от 119 злотых (примерно 1 360 гривен).

Компания также объявила о наборе на должности пилотов на 2026 год. По всей Польше открыто 100 мест для будущих пилотов, которые хотят начать свою карьеру в популярном лоукостере.

