Главная Путешествия Ryanair отменяет более 20 рейсов в одну из стран ЕС — направления

Ryanair отменяет более 20 рейсов в одну из стран ЕС — направления

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 20:25
обновлено: 20:33
Ryanair отменил 24 рейса в Германию - в каких аэропортах страны
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair сокращает 24 маршрута в и из Германии. Такое решение компания приняла из-за "непомерных" налогов на авиаперевозки. Из-за высоких сборов расходы лоукостера значительно возрастут, и поэтому он уже не сможет предлагать пассажирам выгодные цены на полеты по Европе.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Ryanair сокращает рейсы в Германию

В компании сообщили, что решение коснется девяти немецких аэропортов. Лоукостер сократит рейсы из и в Берлин, Гамбург и Мемминген, а полностью закроет свои базы в Дортмунде, Дрездене и Лейпциге. Всего будет сокращено почти 800 000 мест.

Лоукостер обвиняет правительственную политику Германии в подрыве конкурентоспособности страны на европейском рынке. Высокие авиационные налоги и рост операционных расходов делает бюджетные авиаперевозки все более недоступными.

"Пока правительство не решит вопрос чрезмерных (и растущих) авиационных налогов, сборов за управление воздушным движением, сборов за безопасность и аэропортовых расходов — авиаперевозки в Германии будут сокращаться, тогда как другие, более конкурентоспособные европейские страны (без авиационных налогов) получат выгоду от стремительного роста рейсов Ryanair за счет Германии", — подчеркнула директор по маркетингу Ryanair Дара Брейди.

Ранее мы рассказывали, что Индия и Китай возобновят прямые рейсы после пятилетнего перерыва. Индийская бюджетная авиакомпания IndiGo объявила о полетах между Колкатой (Индия) и Гуанчжоу (Китай) уже с конца октября этого года.

Также мы писали, как можно сэкономить на билетах авиакомпании Ryanair. Посадочные талоны можно приобрести выгоднее, если бронировать их заранее или приобрести подписку Ryanair Prime.

Германия авиарейсы путешествие Европа туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
