Ryanair отменил 24 рейса в Германию - в каких аэропортах страны

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair сокращает 24 маршрута в и из Германии. Такое решение компания приняла из-за "непомерных" налогов на авиаперевозки. Из-за высоких сборов расходы лоукостера значительно возрастут, и поэтому он уже не сможет предлагать пассажирам выгодные цены на полеты по Европе.

Ryanair сокращает рейсы в Германию

В компании сообщили, что решение коснется девяти немецких аэропортов. Лоукостер сократит рейсы из и в Берлин, Гамбург и Мемминген, а полностью закроет свои базы в Дортмунде, Дрездене и Лейпциге. Всего будет сокращено почти 800 000 мест.

Лоукостер обвиняет правительственную политику Германии в подрыве конкурентоспособности страны на европейском рынке. Высокие авиационные налоги и рост операционных расходов делает бюджетные авиаперевозки все более недоступными.

"Пока правительство не решит вопрос чрезмерных (и растущих) авиационных налогов, сборов за управление воздушным движением, сборов за безопасность и аэропортовых расходов — авиаперевозки в Германии будут сокращаться, тогда как другие, более конкурентоспособные европейские страны (без авиационных налогов) получат выгоду от стремительного роста рейсов Ryanair за счет Германии", — подчеркнула директор по маркетингу Ryanair Дара Брейди.

