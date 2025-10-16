Відео
Ryanair скасовує понад 20 рейсів до однієї з країн ЄС — напрямки

Дата публікації: 16 жовтня 2025 20:25
Оновлено: 20:33
Ryanair скасував 24 рейси до Німеччини — в яких аеропортах країни
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair скорочує 24 маршрути до та з Німеччини. Таке рішення компанія прийняла через "непомірні" податки на авіаперевезення. Через високі збори витрати лоукостера значно зростуть, і через це він вже не зможе пропонувати пасажирам вигідні ціни на польоти по Європі.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Ryanair скорочує рейси до Німеччини

В компанії повідомили, що рішення торкнеться дев'яти німецьких аеропортів. Лоукостер скоротить рейси з та до Берліна, Гамбурга і Меммінгена, а повністю закриє свої бази в Дортмунді, Дрездені та Лейпцигу. Всього буде скорочено майже 800 000 місць.

Лоукостер звинувачує урядову політику Німеччини в підриві конкурентоспроможності країни на європейському ринку. Високі авіаційні податки та зростання операційних витрат робить бюджетні авіаперевезення все більш недоступними.

"Доки уряд не вирішить питання надмірних (і зростаючих) авіаційних податків, зборів за управління повітряним рухом, зборів за безпеку та аеропортових витрат — авіаперевезення в Німеччині будуть скорочуватися, тоді як інші, більш конкурентоспроможні європейські країни (без авіаційних податків) отримають вигоду від стрімкого зростання рейсів Ryanair за рахунок Німеччини", — підкреслила директор з маркетингу Ryanair Дара Брейді.

Раніше ми розповідали, що Індія та Китай відновлять прямі рейси після п'ятирічної перерви. Індійська бюджетна авіакомпанія IndiGo оголосила про польоти між Колкатою (Індія) і Гуанчжоу (Китай) вже з кінця жовтня цього року.

Також ми писали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи придбати підписку Ryanair Prime.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
