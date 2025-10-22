Ryanair додав 15 рейсів з польського Катовіце — напрямки

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair змінила зимовий розклад рейсів на 2025 рік в одному з популярних міст Польщі. Лоукостер анонсував 15 нових рейсів з польського Катовіце до популярних курортів та європейських міст. У пасажирів з'явилась чудова можливість подорожувати літаком за більш вигідними цінами.

Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

Нові маршрути Ryanair в Польщі

Цієї зими три нових літаки Ryanair базуватимуться в Катовіце, завдяки яким аеропорт стане одним з ключових хабів мережі компанії у Польщі. Серед анонсованих рейсів три нові напрямки — Будапешт (Угорщина), Брюссель (Бельгія) і Трапані (Італія), а також додаткові маршрути до популярних сонячних курортів — Аліканте (Іспанія), Афіни (Греція) та Катанія (Італія).

Ryanair вже запустив розпродаж квитків на нові напрямки, ціни стартують від 119 злотих (приблизно 1 360 гривень).

Компанія також оголосила про набір на посади пілотів на 2026 рік. По всій Польщі відкрито 100 місць для майбутніх пілотів, які хочуть розпочати свою кар'єру в популярному лоукостері.

