Ryanair запускає 15 маршрутів з популярного міста Польщі

Дата публікації: 22 жовтня 2025 15:15
Оновлено: 10:39
Ryanair додав 15 рейсів з польського Катовіце — напрямки
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair змінила зимовий розклад рейсів на 2025 рік в одному з популярних міст Польщі. Лоукостер анонсував 15 нових рейсів з польського Катовіце до популярних курортів та європейських міст. У пасажирів з'явилась чудова можливість подорожувати літаком за більш вигідними цінами.

Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

Читайте також:

Нові маршрути Ryanair в Польщі

Цієї зими три нових літаки Ryanair базуватимуться в Катовіце, завдяки яким аеропорт стане одним з ключових хабів мережі компанії у Польщі. Серед анонсованих рейсів три нові напрямки — Будапешт (Угорщина), Брюссель (Бельгія) і Трапані (Італія), а також додаткові маршрути до популярних сонячних курортів — Аліканте (Іспанія), Афіни (Греція) та Катанія (Італія).

Ryanair вже запустив розпродаж квитків на нові напрямки, ціни стартують від 119 злотих (приблизно 1 360 гривень).

Компанія також оголосила про набір на посади пілотів на 2026 рік. По всій Польщі відкрито 100 місць для майбутніх пілотів, які хочуть розпочати свою кар'єру в популярному лоукостері.

Нагадаємо, раніше досвідчена мандрівниця пояснила, як її постійно рятує після довгих перельотів качалка для тіста. Вона дуже легка, не займає багато місця, проте може допомогти впоратись із набряками.

Також ми писали, що нещодавно Європейський суд створив прецедент та розставив крапки на "і" щодо того, хто має нести відповідальність, якщо ваш пухнастик загубиться в аеропорту.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
