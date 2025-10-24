Ryanair взимает дополнительную плату с пассажиров, которые за 2 часа не успевают зарегистрироваться на рейс

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Ryanair — популярная бюджетная авиакомпания, которая предлагает низкие цены на билеты. Однако пассажирам следует быть осторожными, чтобы не попасть в ловушку и не выйти за рамки своего бюджета. У Лоукостера строгая политика, которая включает обязательную плату за багаж, бронирование места и регистрацию на рейсы.

Штрафы Ryanair

Онлайн-регистрация Ryanair закрывается за два часа до вылета рейса, и пассажиры, которые не успели ее пройти, должны зарегистрироваться в аэропорту за дополнительную плату в размере 62 евро (около 3 000 гривен).

Плата за регистрацию в аэропорту взимается за каждого пассажира отдельно. Таким образом, если вы путешествуете семьей из четырех человек, вам придется отдать дополнительно 12 000 гривен.

"Стойка регистрации закрывается строго за 40 минут до запланированного времени вылета. Если вы не зарегистрируетесь до этого времени, вам будет отказано в посадке без возврата средств", — говорится в правилах авиакомпании.

До ноября этого года посадочный талон должен быть распечатан на одном листе формата А4 или загружен через приложение компании. Однако со следующего месяца компания полностью диджитализирует процессы и будет принимать только электронные билеты.

Ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair анонсировал 15 новых рейсов из польского Катовице в популярные курорты и европейские города. Они будут добавлены в зимнее расписание.

Также мы писали, что Ryanair отменяет часть рейсов в региональные аэропорты Испании. Компания пошла на такой шаг из-за того, что оператор аэропортов существенно повысил сборы.