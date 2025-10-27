Видео
Ryanair меняет правила продажи билетов — что нужно знать

Ryanair меняет правила продажи билетов — что нужно знать

Дата публикации 27 октября 2025 10:12
обновлено: 11:21
Ryanair полностью переходит на электронные билеты — что изменится для пассажиров
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Ирландский лоукостер Ryanair диджитализировал процессы и обновил систему продажи билетов. Уже со следующего месяца компания будет продавать только цифровые посадочные талоны (DBP). При этом распечатанные билеты вообще не будут приниматься в большинстве аэропортов. Изменения начнут действовать с 12 ноября.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

Ryanair переходит на электронные билеты

Отмечается, что переход компании на электронные билеты отменит часть сборов для пассажиров и должен сэкономить примерно 300 тонн бумаги ежегодно. Пассажирам будет необходимо зарегистрироваться онлайн на сайте Ryanair.com или через приложение Ryanair, доступное в Apple App Store и Google Play. Чтобы сэкономить время и нервы, лучше это сделать до прибытия в аэропорт.

После регистрации в приложении Ryanair автоматически появится DBP — электронный билет. Его необходимо будет предъявить на контроле безопасности в аэропорту и у выхода на посадку перед вылетом.

В компании подчеркнули, что использование электронных билетов делает процесс посадки "быстрее, проще" и вызывает "меньше стресса" по сравнению с использованием бумажных посадочных талонов.

Напомним, Ryanair в следующем месяце отменит один из сборов. Пассажиры смогут сэкономить 20 евро на каждом рейсе.

Также мы писали, что недавно Европейский суд создал прецедент и расставил точки над "і" относительно того, кто должен нести ответственность, если ваш пушистик потеряется в аэропорту.

авиарейсы авиабилеты путешествие самолеты туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
