Ryanair полностью переходит на электронные билеты — что изменится для пассажиров

Ирландский лоукостер Ryanair диджитализировал процессы и обновил систему продажи билетов. Уже со следующего месяца компания будет продавать только цифровые посадочные талоны (DBP). При этом распечатанные билеты вообще не будут приниматься в большинстве аэропортов. Изменения начнут действовать с 12 ноября.

Ryanair переходит на электронные билеты

Отмечается, что переход компании на электронные билеты отменит часть сборов для пассажиров и должен сэкономить примерно 300 тонн бумаги ежегодно. Пассажирам будет необходимо зарегистрироваться онлайн на сайте Ryanair.com или через приложение Ryanair, доступное в Apple App Store и Google Play. Чтобы сэкономить время и нервы, лучше это сделать до прибытия в аэропорт.

После регистрации в приложении Ryanair автоматически появится DBP — электронный билет. Его необходимо будет предъявить на контроле безопасности в аэропорту и у выхода на посадку перед вылетом.

В компании подчеркнули, что использование электронных билетов делает процесс посадки "быстрее, проще" и вызывает "меньше стресса" по сравнению с использованием бумажных посадочных талонов.

