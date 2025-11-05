Видео
Главная Путешествия Пересадят даже с забронированным местом — правило Ryanair

Пересадят даже с забронированным местом — правило Ryanair

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 20:25
обновлено: 14:17
Почему Ryanair может пересадить в самолете без согласия
Самолет Ryanair. Фото: аэропорт Катовице

Представьте ситуацию — вы считаете дни до заветного отпуска, собираете чемодан с подобранными образами, заранее бронируете места в самолете, вовремя занимаете очередь на регистрацию в аэропорту, а уже во время посадки вас без предварительного согласия пересаживает стюардесса. Ирландский лоукостер Ryanair оставляет за собой право изменить место пассажира.

Об этом предупреждает издание Express.

По какой причине лоукостер Ryanair может вас пересадить

Бронирование мест в самолетах Ryanair доступно от 60 дней до двух часов до вылета рейса. Тем, кто не хочет тратить на это средства, компания выберет место в рандомном порядке.

Однако мало кто знает о нюансе, который может стать неприятностью в самолете. В правилах и условиях Ryanair отмечается, что авиакомпания "имеет право изменить выделенные пассажирам места в любое время, даже если они были забронированы, в том случае, если это необходимо по операционным соображениям, по соображениям безопасности или по соображениям защиты".

Кроме того, по правилам Ryanair, пассажиры, желающие сидеть в рядах 1, 16 или 17, где расположены аварийные выходы, должны соответствовать определенным критериям, в частности, быть старше 16 лет и уметь оказать помощь в чрезвычайной ситуации.

Ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair анонсировал 15 новых рейсов из польского Катовице в популярные курорты и европейские города. Они будут добавлены в зимнее расписание.

Также мы писали, что Ryanair отменяет часть рейсов в региональные аэропорты Испании. Компания пошла на такой шаг из-за того, что оператор аэропортов существенно повысил сборы.

