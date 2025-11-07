Как компактно упаковать все вещи в чемодан — лайфхак

Турист пакует вещи в путешествие. Фото: freepik.com

Почти у каждого во время сборов в новое путешествие возникают сложности со сборкой чемодана и часто не влезает все, что точно понадобится в поездке. Популярный тревел-блогер поделилась лайфхаком, который поможет путешественникам сложить в чемодан почти вдвое больше вещей.

Об этом пишет Daily Express.

Как взять больше вещей в путешествие

Вместо того, чтобы класть чемодан на пол и складывать вещи вещи в чемодане в простые стопки, блогер предложила класть одежду вертикально в виде столбиков.

Кладите в чемодан столько вещей, сколько вам нужно, и добавьте еще вещей. Это не только поможет максимизировать пространство, но и видеть в чемодане все вещи гораздо четче. По бокам чемодана положите ремни, а носки спрячьте во взятие. Такой вариант существенно упростит разложение вашей одежды по прибытии в отель.

Путешественница также посоветовала положить в чемодан Air Tag на случай, если ваш чемодан потеряет авикомпания и вы смогли его отследить.

@mama_mila_ Сохраните эти трюки по упаковке чемодана для следующей поездки 🧳✈️ #5 - это трюк для предотвращения неожиданных протечек в чемодане 🙌 какой совет вы попробуете первым? 1. Поместите больше одежды в чемодан, упаковав его вертикально 2. Поместите эфирное масло на ватные шарики, чтобы одежда пахла свежестью 3. Упакуйте ремни вокруг чемодана, чтобы сэкономить место 4. Используйте подкладку чемодана, чтобы отделить тапочки 5. Выдавите воздух из туалетных принадлежностей, чтобы предотвратить их протекание 6. И вы также можете использовать силиконовые крышки, чтобы предотвратить проливы 7. Предотвратить спутывание ожерелий, поместив их через соломинку 8. И используйте пуговицу, чтобы держать серьги вместе 9. Набивайте обувь носками или зарядными устройствами, чтобы сэкономить место 10. И всегда помещайте AirTag в чемодан, чтобы вы могли отследить его в случае, если он пропал Надеюсь, что эти быстрые трюки были полезны любимые xx #suitcasepacking #packwithme #viraltips #travelhacks #packinghacks #tipsandtricks #homehacks #hometips #mamamilastips #lifehacks #amazonfinds ♬ original sound - 80s throwback hits

Ранее мы писали, как можно сэкономить на билетах авиакомпании Ryanair. Посадочные талоны можно приобрести выгоднее, если бронировать их заранее или приобрести подписку Ryanair Prime.

Также мы рассказывали, как сэкономить на ручной клади в путешествиях с Wizz Air. В частности, пассажир может приобрести услугу Wizz Priority, которая открывает больше возможностей.