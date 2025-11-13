Найдовший маршрут у світі — Singapore Airlines запускає рейс між Нью-Йорком та Сінгапуром

Літак Singapore Airlines. Фото: martinroll.com

Найдовший у світі рейс з'єднає Америку з Азією. Маршрут-рекордсмен авіакомпанії Singapore Airlines прямуватиме з аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку до аеропорту Чангі в Сінгапурі. Його пасажирам доведеться провести у літаку майже 19 годин.

Про це пише The Mirror UK.

Реклама

Читайте також:

Найдовший у світі рейс

Зазначається, що польоти будуть виконуватися на сучасних літаках A350-900ULR авіакомпанії Singapore Airlines, які можуть перебувати в повітрі понад 20 годин без дозаправлення. Їх паливний бак може вмістити рекордні 24 тисячі літрів. Відстань між аеропортами складає понад 15 тис. кілометрів.

Singapore Airlines пропонує 67 місць у бізнес-класі та 94 місця у преміум-економ-класі. Пасажири преміум-економ-класу можуть скористатися додатковим простором для ніг, підніжкою, регульованим підголівником, навушниками з функцією шумозаглушення та Wi-Fi протягом усього рейсу.

В літаках компанії також високі стелі, збільшені ілюмінатори та спеціально розроблене освітлення для профілактики джетлагу.

Очікується, що квитки на цей рейс будуть купувати виключно дуже заможні люди, оскільки вартість квитків сягатиме п'ятизначних чисел.

Раніше ми писали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи придбати підписку Ryanair Prime.

Також блогерка розповіла, як правильно скласти речі у валізу. За допомогою її способу у вас поміститися майже вдвічі більше одягу.