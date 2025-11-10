Відео
Україна
Головна Мандри На будь-який випадок життя — що має бути в аптечці мандрівника

На будь-який випадок життя — що має бути в аптечці мандрівника

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 05:12
Оновлено: 15:27
Які ліки потрібно брати із собою в подорож
Аптечка. Ілюстративне фото: Freepik

Подорож, це завжди пригоди — нові місця, враження, люди. Але навіть найретельніше спланована мандрівка може піднести несподіванки — зміна клімату, незнайома їжа, комахи чи просто втома після дороги. Щоб дрібні негаразди не зіпсували відпустку, варто подбати про власне здоров’я заздалегідь.

Своїм переліком ліків для подорожей поділилась досвідчена мандрівниця sofia.rist в TikTok.

Читайте також:

Аптечка на будь-який випадок життя

Хлоргексидин. Ним можна пополоскати горло при застуді чи обробити рани.

Ентеросгель. Це сорбент, який врятує ваш організм під час отруєння.

Доктор Мом. Цей препарат заспокоїть горло та прибере першіння.

Антигістамінні препарати. Їжа, косметика чи аромати у новій країні можуть спровокувати сильну алергію.

Парацетамол. Він полегшить головний біль та зменшить температуру.

Гентасепт. Це антисептик у формі порошку, який можна засипати у відкриту рану, запобігти зараженню та прискорити загоєння.

Таміпул. Він врятує від сильного болю під час місячних.

Еластичний бинт. В подорожах ніхто не застрахований від травм, а бинт врятує від у непередбачуваних ситуаціях.

Раніше ми писали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи придбати підписку Ryanair Prime.

Також блогерка розповіла, як правильно скласти речі у валізу. За допомогою її способу у вас помістититься майже вдвічі більше одягу.

подорож ліки туризм аптечка соцмережі
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
