Видео

На любой случай жизни — что должно быть в аптечке путешественника

На любой случай жизни — что должно быть в аптечке путешественника

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 05:12
обновлено: 15:27
Какие лекарства нужно брать с собой в путешествие
Аптечка. Иллюстративное фото: Freepik

Путешествие, это всегда приключения — новые места, впечатления, люди. Но даже самое тщательно спланированное путешествие может преподнести неожиданности — изменение климата, незнакомая еда, насекомые или просто усталость после дороги. Чтобы мелкие проблемы не испортили отпуск, стоит позаботиться о собственном здоровье заранее.

Своим перечнем лекарств для путешествий поделилась опытная путешественница sofia.rist в TikTok.

Читайте также:

Аптечка на любой случай жизни

Хлоргексидин. Им можно пополоскать горло при простуде или обработать раны.

Энтеросгель. Это сорбент, который спасет ваш организм во время отравления.

Доктор Мом. Этот препарат успокоит горло и уберет першение.

Антигистаминные препараты. Еда, косметика или ароматы в новой стране могут спровоцировать сильную аллергию.

Парацетамол. Он облегчит головную боль и уменьшит температуру.

Гентасепт. Это антисептик в форме порошка, который можно засыпать в открытую рану, предотвратить заражение и ускорить заживление.

Тамипул. Он спасет от сильной боли во время месячных.

Эластичный бинт. В путешествиях никто не застрахован от травм, а бинт спасет от в непредвиденных ситуациях.

Ранее мы писали, как можно сэкономить на билетах авиакомпании Ryanair. Посадочные талоны можно приобрести выгоднее, если бронировать их заранее или приобрести подписку Ryanair Prime.

Также блогер рассказала, как правильно сложить вещи в чемодан. С помощью ее способа у вас поместится почти вдвое больше одежды.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
