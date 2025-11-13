Видео
Самый длинный в мире авиарейс соединит США с Азией

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 05:12
обновлено: 16:11
Самый длинный маршрут в мире — Singapore Airlines запускает рейс между Нью-Йорком и Сингапуром
Самолет Singapore Airlines. Фото: martinroll.com

Самый длинный в мире рейс соединит Америку с Азией. Маршрут-рекордсмен авиакомпании Singapore Airlines будет следовать из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в аэропорт Чанги в Сингапуре. Его пассажирам придется провести в самолете почти 19 часов.

Об этом пишет The Mirror UK.

Читайте также:

Самый длинный в мире рейс

Отмечается, что полеты будут выполняться на современных самолетах A350-900ULR авиакомпании Singapore Airlines, которые могут находиться в воздухе более 20 часов без дозаправки. Их топливный бак может вместить рекордные 24 тысячи литров. Расстояние между аэропортами составляет более 15 тыс. километров.

Singapore Airlines предлагает 67 мест в бизнес-классе и 94 места в премиум-эконом-классе. Пассажиры премиум-эконом-класса могут воспользоваться дополнительным пространством для ног, подножкой, регулируемым подголовником, наушниками с функцией шумоподавления и Wi-Fi в течение всего рейса.

В самолетах компании также высокие потолки, увеличенные иллюминаторы и специально разработанное освещение для профилактики джетлага.

Ожидается, что билеты на этот рейс будут покупать исключительно очень состоятельные люди, поскольку стоимость билетов будет достигать пятизначных чисел.

Ранее мы писали, как можно сэкономить на билетах авиакомпании Ryanair. Посадочные талоны можно приобрести выгоднее, если бронировать их заранее или приобрести подписку Ryanair Prime.

Также блогер рассказала, как правильно сложить вещи в чемодан. С помощью ее способа у вас поместится почти вдвое больше одежды.

авиарейсы путешествие самолеты Азия туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
