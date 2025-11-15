Як зекономити на житлі та квитках у відпустці — поради

Пара мандрує взимку. Фото: .freepik.com

Подорожі давно перестали бути видом відпочинку лише заможних людей, нині повно можливостей зекономити на польотах та житлі. Досвідчена мандрівниця розкрила, як не переплачувати в поїздках та зберегти кошти на інші ваші цілі. Вона також поділилась корисними сервісами для мандрівок.

Поради тревел-блогерка dashassk_ опублікувала в TikTok.

Реклама

Читайте також:

Як заощадити на поїздках за кордон

Тревел-блогерка порекомендувала шукати квитки на літак за вигідними цінами на популярних сайтах-агрегаторах — kiwi.com, skyscanner. На них можна знайти найбільш привабливі пропозиції, проте самі квитки варто бронювати заздалегідь напряму на сайті авіакомпаній.

Вона порадила шукати житло на сайті-агрегаторі booking.com. Проте зажди варто перевірити, чи є в обраного вами готелю окремий сайт — напряму буде набагато вигідніше бронювати номер

Дівчина додала, що для того, щоб не витратити зайвого у поїздці, краще планувати розваги та маршрут заздалегідь.

Нагадаємо, раніше один з досвідчених туристів на популярному форумі Reddit розповів, яких людей варто уникати в Іспанії. Вони полюють на розгублених мандрівників.

Також ми писали, на якому острові в Італії можна провести відпустку. Кожен з туристів може знайти розваги в цій країні на свій смак — від відпочинку на пляжі зі смачними коктейлями до походів у гори та дайвінгу.