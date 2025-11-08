Відео
Головна Мандри Названі найпоширеніші схеми аферистів в Іспанії

Названі найпоширеніші схеми аферистів в Іспанії

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 16:05
Оновлено: 09:43
Як не стати жерствою злодії у Іспанії — схеми аферистів
Злодый краде гаманець. Фото: Freepik

Іспанія — країна сонця, моря й безтурботного відпочинку, проте саме тут ховаються, хто прагне нажитися на довірливих туристах. Вони постійно вигадують нові афери та залишають мандрівників із пустим гаманцем. Один з досвідчених туристів на популярному форумі Reddit розповів, яких людей варто уникати на популярному курорті.

Про це пише видання Daily Express.

Читайте також:

Як не стати жертвою аферистів

Туристам варто бути обережними в багатолюдних містах, оскільки в Іспанії багато кишенькових злодіїв, зокрема, на барселонському бульварі Лас-Рамблас.

Досвідчений мандрівник порадив уникати в Іспанії тих, хто намагається вручити вам квіти, пучки розмарину чи мають намір прочитати вашу долоню. Якщо ви погодитесь прийняти "подарунок — з вас почнуть вимагати гроші. В такій ситуації ви будете почуватися зобов'язаним та заплатите за цю річ.

Такі схеми шахраї часто використовують у великих містах, особливо на популярних туристичних локаціях і на зупинках громадського транспорту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Мальдівах заборонили продаж тютюнових виробів для осіб, які народилися після 1 січня 2007 року. За порушення загрожують чималі штрафи.

Також ми писали, на якому острові в Італії можна провести відпустку. Кожен з туристів може знайти розваги в цій країні на свій смак — від відпочинку на пляжі зі смачними коктейлями до походів у гори та дайвінгу.

подорож афера Іспанія злочин туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
