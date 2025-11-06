Куди поїхати взимку у відпустку — міста в Європі, де варто відсвяткувати Новий рік

Мандрівники святкують Новий рік. Фото: freepik.com

По всьому світу люди зустрічатимуть Новий рік вечірками, які розпочнуться 31 грудня і триватимуть до 1 січня 2026 року. У європейських містах знають, як стильно відзначити цю подію — від класичних концертів у королівських палацах до музичних вистав у кабаре-залах.

Лондон (Велика Британія)

Понад 100 000 відвідувачів вишикуються вздовж Темзи, щоб подивитися на щорічний феєрверк, який запускають з Лондонського ока. Квитки потрібно купувати заздалегідь. Гарні місця, звідки можна безплатно подивитися на феєрверк, — це Прімроуз-Хілл і Хемпстед-Хіт.

Берлін (Німеччина)

У Kulturbrauerei буде проходити найбільша в Берліні новорічна вечірка — на 13 поверхах виступатимуть 30 діджеїв та музикантів. Туристи також можуть відвідати техно-клуби, історичні круїзи на річкових суднах і гала-концерти класичної музики в деяких палацах міста.

Лісабон (Іспанія)

Найбільша площа Португалії, Praça do Comércio, є популярним місцем для святкувань, як і вежа Torre de Belém 16 століття. Відвідувачів розважатимуть живою музикою та еспуманте (португальське ігристе вино — Ред.).

Париж (Франція)

Мандрівники можуть відправитися на Єлисейські поля, де відбудеться офіційна вулична вечірка зі звуково-світловим шоу, а опівночі небо над Тріумфальною аркою заповнить феєрверк. У святкову ніч також варто відвідати площу Сакре-Кер у Монмартрі, звідки відкривається неймовірний краєвид на панораму Парижа.

Дублін (Ірландія)

Прогуляйтеся пішки по місту та насолодіться кращими локаціями ірландської столиці, перш ніж годинник проб'є північ — подивіться найстарішу будівлю Дубліна, собор Крайст-Черч та відвідайте музей Гіннесса. Пізніше відправляйтесь в центр — над річкою Ліффі розпочнеться дивовижне світлове шоу.

У Единбурзі (Шотландія) на Новий рік планується Хогманай — незабутня вулична вечірка з музикою, феєрверками та запальними піснями. В Стокгольмі (Швеція) одягніться тепло і вирушайте до Стадшусету, Ф'ялльгатану або мостів Вестерброн і Сканстуллсброн, щоб насолодитися найкращими краєвидами.

Найпопулярнішим місцем для зустрічі Нового року в Мадриді є Пуерта-дель-Соль — історична площа, від якої починаються всі іспанські дороги. Прихопіть із собою каву та виноград — за традицією, ви повинні з'їсти 12 виноградин за останні 12 секунд до півночі.

У норвезькому місті Тромсе туристи підіймаються пішки або на канатній дорозі на гору Сторстейнен, звідки відкриваються неймовірні краєвиди на вогні міста та феєрверки.

