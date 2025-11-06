Відео
Україна
9 найкращих міст Європи для святкування Нового року

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 15:15
Оновлено: 10:35
Куди поїхати взимку у відпустку — міста в Європі, де варто відсвяткувати Новий рік
Мандрівники святкують Новий рік. Фото: freepik.com

По всьому світу люди зустрічатимуть Новий рік вечірками, які розпочнуться 31 грудня і триватимуть до 1 січня 2026 року. У європейських містах знають, як стильно відзначити цю подію — від класичних концертів у королівських палацах до музичних вистав у кабаре-залах.

Про це пише Lonely Planet.

Лондон (Велика Британія)

Понад 100 000 відвідувачів вишикуються вздовж Темзи, щоб подивитися на щорічний феєрверк, який запускають з Лондонського ока. Квитки потрібно купувати заздалегідь. Гарні місця, звідки можна безплатно подивитися на феєрверк, — це Прімроуз-Хілл і Хемпстед-Хіт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Берлін (Німеччина)

У Kulturbrauerei буде проходити найбільша в Берліні новорічна вечірка — на 13 поверхах виступатимуть 30 діджеїв та музикантів. Туристи також можуть відвідати техно-клуби, історичні круїзи на річкових суднах і гала-концерти класичної музики в деяких палацах міста. 

Лісабон (Іспанія)

Найбільша площа Португалії, Praça do Comércio, є популярним місцем для святкувань, як і вежа Torre de Belém 16 століття. Відвідувачів розважатимуть живою музикою та еспуманте (португальське ігристе вино — Ред.).

Париж (Франція)

Мандрівники можуть відправитися на Єлисейські поля, де відбудеться офіційна вулична вечірка зі звуково-світловим шоу, а опівночі небо над Тріумфальною аркою заповнить феєрверк. У святкову ніч також варто відвідати площу Сакре-Кер у Монмартрі, звідки відкривається неймовірний краєвид на панораму Парижа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дублін (Ірландія)

Прогуляйтеся пішки по місту та насолодіться кращими локаціями ірландської столиці, перш ніж годинник проб'є північ — подивіться найстарішу будівлю Дубліна, собор Крайст-Черч та відвідайте музей Гіннесса. Пізніше відправляйтесь в центр — над річкою Ліффі розпочнеться дивовижне світлове шоу.

У Единбурзі (Шотландія) на Новий рік планується Хогманай — незабутня вулична вечірка з музикою, феєрверками та запальними піснями. В Стокгольмі (Швеція) одягніться тепло і вирушайте до Стадшусету, Ф'ялльгатану або мостів Вестерброн і Сканстуллсброн, щоб насолодитися найкращими краєвидами. 

Найпопулярнішим місцем для зустрічі Нового року в Мадриді є Пуерта-дель-Соль — історична площа, від якої починаються всі іспанські дороги. Прихопіть із собою каву та виноград — за традицією, ви повинні з'їсти 12 виноградин за останні 12 секунд до півночі. 

У норвезькому місті Тромсе туристи підіймаються пішки або на канатній дорозі на гору Сторстейнен, звідки відкриваються неймовірні краєвиди на вогні міста та феєрверки.

подорож Європа Новий рік туризм Новий рік 2026
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
