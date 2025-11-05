Мальдіви змінюють правила для туристів — що під забороною

Краєвиди Мальдів. Фото: tripadvisor.com

В одному з найпопулярніших місць відпочинку заборонили продаж тютюнових виробів для осіб, які народилися після 1 січня 2007 року. Мальдіви стали єдиною країною у світі, яка вирішила заборонити цю шкідливу звичку для майбутніх поколінь. За порушення нових правил продавцям загрожують кругленькі штрафи.

Нова заборона на Мальдівах

На Мальдівах почала діяти нова заборона на тютюн в рамках програми держави "Покоління без тютюну".

Міністерство охорони здоров’я попередило, що відповідно до нового положення, особам, народженим 1 січня 2007 року або пізніше, заборонено купувати, вживати або продавати тютюнові вироби на території Мальдівських островів.

Заборона поширюється на всі види тютюну, а роздрібні продавці зобов'язані перевіряти вік покупців перед продажем. Міністерство охорони здоров'я назвало такий крок "історичною віхою в зусиллях країни щодо захисту громадського здоров'я".

Нові обмеження стосуються не тільки місцевих жителів, а й усіх туристів, які відвідують острови. Іноземці, які вирушають на Мальдіви, можуть зіткнутися з тим, що в магазинах їх попросять показати посвідчення особи при купівлі сигарет. Продаж сигарет неповнолітнім каратиметься штрафом у розмірі 50 000 руфій (2 800 євро).

