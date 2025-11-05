Мальдіви змінюють правила для туристів — що під забороною

Найпопулярніший курорт світу ввів нову заборону для туристів
В одному з найпопулярніших місць відпочинку заборонили продаж тютюнових виробів для осіб, які народилися після 1 січня 2007 року. Мальдіви стали єдиною країною у світі, яка вирішила заборонити цю шкідливу звичку для майбутніх поколінь. За порушення нових правил продавцям загрожують кругленькі штрафи.
Про це пише The Sun.
Нова заборона на Мальдівах
На Мальдівах почала діяти нова заборона на тютюн в рамках програми держави "Покоління без тютюну".
Міністерство охорони здоров’я попередило, що відповідно до нового положення, особам, народженим 1 січня 2007 року або пізніше, заборонено купувати, вживати або продавати тютюнові вироби на території Мальдівських островів.
Заборона поширюється на всі види тютюну, а роздрібні продавці зобов'язані перевіряти вік покупців перед продажем. Міністерство охорони здоров'я назвало такий крок "історичною віхою в зусиллях країни щодо захисту громадського здоров'я".
Нові обмеження стосуються не тільки місцевих жителів, а й усіх туристів, які відвідують острови. Іноземці, які вирушають на Мальдіви, можуть зіткнутися з тим, що в магазинах їх попросять показати посвідчення особи при купівлі сигарет. Продаж сигарет неповнолітнім каратиметься штрафом у розмірі 50 000 руфій (2 800 євро).
Нагадаємо, раніше ми ділилися добіркою неймовірної краси островів, які варто побачити хоча б раз у житті. Вони вражають білосніжними пляжами, бірюзовим океаном, тропічною зеленню і неповторною архітектурою.
Також ми писали, на якому острові в Італії можна провести відпустку. Кожен з туристів може знайти розваги в цій країні на свій смак — від відпочинку на пляжі зі смачними коктейлями до походів у гори та дайвінгу.
Читайте Новини.LIVE!