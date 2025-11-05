Видео
Самый популярный курорт мира ввел новый запрет для туристов

Самый популярный курорт мира ввел новый запрет для туристов

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 10:12
обновлено: 10:29
Мальдивы меняют правила для туристов — что под запретом
Пейзажи Мальдивских островов. Фото: tripadvisor.com

В одном из самых популярных мест отдыха запретили продажу табачных изделий для лиц, родившихся после 1 января 2007 года. Мальдивы стали единственной страной в мире, которая решила запретить эту вредную привычку для будущих поколений. За нарушение новых правил продавцам грозят кругленькие штрафы.

Об этом пишет The Sun.

Новый запрет на Мальдивах

На Мальдивах начал действовать новый запрет на табак в рамках программы государства "Поколение без табака".

Министерство здравоохранения предупредило, что в соответствии с новым положением, лицам, рожденным 1 января 2007 года или позже, запрещено покупать, употреблять или продавать табачные изделия на территории Мальдивских островов.

Запрет распространяется на все виды табака, а розничные продавцы обязаны проверять возраст покупателей перед продажей. Министерство здравоохранения назвало такой шаг "исторической вехой в усилиях страны по защите общественного здоровья".

Новые ограничения касаются не только местных жителей, но и всех туристов, посещающих острова. Иностранцы, отправляющиеся на Мальдивы, могут столкнуться с тем, что в магазинах их попросят предъявить удостоверение личности при покупке сигарет. Продажа сигарет несовершеннолетним будет караться штрафом в размере 50 000 руфий (2 800 евро).

Напомним, ранее мы делились подборкой невероятной красоты островов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Они поражают белоснежными пляжами, бирюзовым океаном, тропической зеленью и неповторимой архитектурой.

Также мы писали, на каком острове в Италии можно провести отпуск. Каждый из туристов может найти развлечения в этой стране на свой вкус - от отдыха на пляже с вкусными коктейлями до походов в горы и дайвинга.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
