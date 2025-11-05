Мальдивы меняют правила для туристов — что под запретом

Пейзажи Мальдивских островов. Фото: tripadvisor.com

В одном из самых популярных мест отдыха запретили продажу табачных изделий для лиц, родившихся после 1 января 2007 года. Мальдивы стали единственной страной в мире, которая решила запретить эту вредную привычку для будущих поколений. За нарушение новых правил продавцам грозят кругленькие штрафы.

Об этом пишет The Sun.

Реклама

Читайте также:

Новый запрет на Мальдивах

На Мальдивах начал действовать новый запрет на табак в рамках программы государства "Поколение без табака".

Министерство здравоохранения предупредило, что в соответствии с новым положением, лицам, рожденным 1 января 2007 года или позже, запрещено покупать, употреблять или продавать табачные изделия на территории Мальдивских островов.

Запрет распространяется на все виды табака, а розничные продавцы обязаны проверять возраст покупателей перед продажей. Министерство здравоохранения назвало такой шаг "исторической вехой в усилиях страны по защите общественного здоровья".

Новые ограничения касаются не только местных жителей, но и всех туристов, посещающих острова. Иностранцы, отправляющиеся на Мальдивы, могут столкнуться с тем, что в магазинах их попросят предъявить удостоверение личности при покупке сигарет. Продажа сигарет несовершеннолетним будет караться штрафом в размере 50 000 руфий (2 800 евро).

Напомним, ранее мы делились подборкой невероятной красоты островов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Они поражают белоснежными пляжами, бирюзовым океаном, тропической зеленью и неповторимой архитектурой.

Также мы писали, на каком острове в Италии можно провести отпуск. Каждый из туристов может найти развлечения в этой стране на свой вкус - от отдыха на пляже с вкусными коктейлями до походов в горы и дайвинга.