Главная Путешествия Тепло даже в январе — где можно позагорать в Испании зимой

Тепло даже в январе — где можно позагорать в Испании зимой

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 15:15
обновлено: 15:35
Куда поехать на отдых зимой 2026 года — курорты Испании, где +21°C в январе
Туристки отдыхают в Испании. Фото: freepik.com

Испания — замечательная страна не только для отдыха летом. В зимний период здесь нет такой сильной жары, как в июле или июне, а также в разы меньше туристов. В декабре и январе в Испании проходит полно банкетов, ярмарок, парадов и представлений, которые будет интересно посетить туристам. Несмотря на новогодние декорации и атмосферу, погода на многих курортах остается не очень хорошей.

Подборкой испанских курортов для зимнего отдыха поделился Independent.

Тенерифе

На этом популярном Канарском острове в период с декабря по февраль 6 часов солнечного света в день, а средняя температура в эти месяцы составляет около 18°C (средняя максимальная температура — около 22°C). Многие из достопримечательностей острова — это природные объекты. Его визитной карточкой является гора Тейде — действующий вулкан, возвышающийся над одноименным национальным парком, на вершину которого можно подняться по канатной дороге.

Валенсия

С декабря по февраль здесь на пляже часто можно увидеть местных жителей, но многие держатся подальше от воды, хотя средняя температура в это время достигает около 17 °C. Это город, который процветает зимой, ведь прохлада прекрасно подходит для прогулок на велосипеде по парку Турия. В конце маршрута находится Город искусств и наук — одно из современных чудес Испании, где расположены авангардные здания, зеленые сады и самый большой аквариум Европы.

Севилья

Столица Андалусии славится высокими температурами в течение всего года, зимой здесь также довольно тепло — от 16 до 18 °C. В этом курортном городе полно интересных достопримечательностей — Старый город, собор, башня Ла-Хиральда, мавританский Алькасар и Каса-де-Пилатос, которые находятся в нескольких минутах ходьбы друг от друга.

Лансароте

Этот курорт туристы обожают за удивительные природные достопримечательности и очаровательную столицу. Средняя температура здесь зимой 21 °C. Главный город Арресифе поражает городскими пляжами, колониальной архитектурой и оживленной ночной жизнью. Обязательно отправляйтесь в национальный парк Тиманфая с красными скалами и вулканическим грунтом.

путешествие Испания зима курорты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
