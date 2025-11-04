Відео
Тепло навіть у січні — де можна позасмагати в Іспанії взимку

Тепло навіть у січні — де можна позасмагати в Іспанії взимку

Дата публікації: 4 листопада 2025 15:15
Оновлено: 15:35
Куди поїхати на відпочинок взимку 2026 року — курорти Іспанії, де + 21°C в січні
Туристки відпочивають в Іспанії. Фото: freepik.com

Іспанія — чудова країна не лише для відпочинку влітку. В зимовий період тут немає такої сильної спеки, як у липні чи червні, а також в рази менше туристів. У грудні та січні в Іспанії проходить повно бенкетів, ярмарків, парадів та вистав, які буде цікаво відвідати туристам. Попри новорічні декорації та атмосферу, погода на багатьох курортах залишається не дуже приємною.

Підбіркою іспанських курортів для зимового відпочинку поділився Independent.

Тенеріфе 

На цьому популярному Канарському острові  у період з грудня по лютий 6 годин сонячного світла на день, а середня температура в ці місяці становить близько 18°C (середня максимальна температура — близько 22°C). Багато з визначних пам'яток острова — це природні об'єкти. Його візитівкою є гора Тейде — діючий вулкан, що височить над однойменним національним парком, на вершину якого можна піднятися канатною дорогою.

Валенсія

З грудня по лютий тут на пляжі часто можна побачити місцевих жителів, але багато хто тримається якомога далі від води, хоча середня температура в цю пору сягає близько 17 °C. Це місто, яке процвітає взимку, адже прохолода чудово підходить для прогулянок на велосипеді по парку Турія. В кінці маршруту знаходиться Місто мистецтв і наук — одне з сучасних чудес Іспанії, де розташовані авангардні будівлі, зелені сади й найбільший акваріум Європи.

Севілья

Столиця Андалусії славиться високими температурами протягом усього року, взимку тут також доволі тепло — від 16 до 18 °C. В цьому курортному місті повно цікавих пам'яток — Старе місто, собор, вежа Ла-Хіральда, мавританський Алькасар і Каса-де-Пілатос, які знаходяться в декількох хвилинах ходьби одна від одної.

Лансароте

Цей курорт туристи обожнюють за дивовижні природні пам'ятки та чарівну столицю. Середня температура тут взимку 21 °C. Головне місто Арресіфе вражає міськими пляжами, колоніальною архітектурою та жвавим нічним життям. Обов'язково вирушайте до національного парку Тіманфая із червоними скелями та вулканічним ґрунтом.

Раніше ми розповідали, що зірка "Форест Гампа" Том Генкс знайшов ідеальне місце для спокійного відпочинку, далеко від галасливих та переповнених пляжів. Воно розташоване у Канаді.

Також ми писали про найпопулярніші курорти на Індійському океані — Маврикій та Гоа. Гоа підійде більше для тих, хто полюбляє проводити відпустку у нічних клубах і не витрачати багато коштів, а Маврикій — ідеальне місце для великих родин та тих, хто обожнює пригоди.

подорож Іспанія зима курорти туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
