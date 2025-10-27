Відео
Улюблений курорт зірок — де можна зустріти Тома Генкса

Улюблений курорт зірок — де можна зустріти Тома Генкса


Дата публікації: 27 жовтня 2025 20:25
Оновлено: 14:45
Де відпочиває Том Генкс та інші зірки Голлівуду (фото)
Актор Том Генкс. Фото: Reuters

Вам здається, що зірки Голлівуду часто обирають для відпочинку розкішні популярні курорти — італійське Портофіно, Монте-Карло чи Мальдіви. Проте зірка "Форест Гампа" Том Хенкс знайшов ідеальне місце для спокійного відпочинку, далеко від галасливих та переповнених пляжів. Воно знаходиться у Канаді.

Про це пише The Mirror UK.

Читайте також:

Прихована перлина у Канаді

Зазначається, що Том Генкс обожнює відновлювати свої сили в регіоні Мускока у провінції Онтаріо в Канаді. Він розташований за дві години їзди від Торонто. Цей відносно непопулярний курорт вражає неймовірними озерами та скелястими островами.

Мускока — це край спокійних блакитних вод, невеликих лісистих острівців і дерев'яних будиночків човнярів. Цей регіон займає величезну територію в центральній частині Онтаріо, усіяну понад 1 500 озерами та оточену хвойними лісами.

Тут доволі часто можна зустріти родини, які плавають на каное або смажать маршмелоу біля багаття. Це також ідеальне місце для тих, хто обожнює активний відпочинок — уздовж берегів озер пролягають пішохідні стежки та є багато локацій, де можна взяти напрокат гірський велосипед. Том Хенкс є одним з численних знаменитостей, який обожнює цей курорт. Як пишуть джерела видання, актор володіє будинком на самому озері Маскока, де часто проводить час між зйомками. 

За чутками, цей регіон також обожнюють влітку такі знаменитості як Гаррі Стайлс, родина Бекхемів, Джастін Бібер та навіть Стівен Спілберг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вберегтися від шахраїв у Єгипті. В цій країні поширені кишенькові крадіжки, шахрайські схеми, завищення цін та домагання.

Також ми писали про найпопулярніші курорти на Індійському океані — Маврикій та Гоа. Гоа підійде більше для тих, хто полюбляє проводити відпустку у нічних клубах і не витрачати багато коштів, а Маврикій — ідеальне місце для великих родин та тих, хто обожнює пригоди.

подорож Голлівуд курорти туризм Том Генкс
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
