Где отдыхает Том Хэнкс и другие звезды Голливуда (фото)

Вам кажется, что звезды Голливуда часто выбирают для отдыха роскошные популярные курорты — итальянское Портофино, Монте-Карло или Мальдивы. Однако звезда "Форест Гампа" Том Хэнкс нашел идеальное место для спокойного отдыха, вдали от шумных и переполненных пляжей. Оно находится в Канаде.

Скрытая жемчужина в Канаде

Отмечается, что Том Хэнкс обожает восстанавливать свои силы в регионе Мускока в провинции Онтарио в Канаде. Он расположен в двух часах езды от Торонто. Этот относительно непопулярный курорт поражает невероятными озерами и скалистыми островами.

Мускока — это край спокойных голубых вод, небольших лесистых островков и деревянных домиков лодочников. Этот регион занимает огромную территорию в центральной части Онтарио, усеянную более 1 500 озер и окруженную хвойными лесами.

Здесь довольно часто можно встретить семьи, которые плавают на каноэ или жарят маршмеллоу у костра. Это также идеальное место для тех, кто обожает активный отдых — вдоль берегов озер пролегают пешеходные тропы и есть много локаций, где можно взять напрокат горный велосипед. Том Хэнкс является одним из многочисленных знаменитостей, который обожает этот курорт. Как пишут источники издания, актер владеет домом на самом озере Маскока, где часто проводит время между съемками.

По слухам этот регион также обожают летом такие знаменитости, как Гарри Стайлс, семья Бекхэмов, Джастин Бибер и даже Стивен Спилберг.

