Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Любимый курорт звезд — где можно встретить Тома Хэнкса

Любимый курорт звезд — где можно встретить Тома Хэнкса

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 20:25
обновлено: 14:45
Где отдыхает Том Хэнкс и другие звезды Голливуда (фото)
Актер Том Хэнкс. Фото: Reuters

Вам кажется, что звезды Голливуда часто выбирают для отдыха роскошные популярные курорты — итальянское Портофино, Монте-Карло или Мальдивы. Однако звезда "Форест Гампа" Том Хэнкс нашел идеальное место для спокойного отдыха, вдали от шумных и переполненных пляжей. Оно находится в Канаде.

Об этом пишет The Mirror UK.

Реклама
Читайте также:

Скрытая жемчужина в Канаде

Отмечается, что Том Хэнкс обожает восстанавливать свои силы в регионе Мускока в провинции Онтарио в Канаде. Он расположен в двух часах езды от Торонто. Этот относительно непопулярный курорт поражает невероятными озерами и скалистыми островами.

Мускока — это край спокойных голубых вод, небольших лесистых островков и деревянных домиков лодочников. Этот регион занимает огромную территорию в центральной части Онтарио, усеянную более 1 500 озер и окруженную хвойными лесами.

Здесь довольно часто можно встретить семьи, которые плавают на каноэ или жарят маршмеллоу у костра. Это также идеальное место для тех, кто обожает активный отдых — вдоль берегов озер пролегают пешеходные тропы и есть много локаций, где можно взять напрокат горный велосипед. Том Хэнкс является одним из многочисленных знаменитостей, который обожает этот курорт. Как пишут источники издания, актер владеет домом на самом озере Маскока, где часто проводит время между съемками.

По слухам этот регион также обожают летом такие знаменитости, как Гарри Стайлс, семья Бекхэмов, Джастин Бибер и даже Стивен Спилберг.

Напомним, ранее мы рассказывали, как уберечься от мошенников в Египте. В этой стране распространены карманные кражи, мошеннические схемы, завышение цен и домогательства.

Также мы писали о самых популярных курортах на Индийском океане — Маврикий и Гоа. Гоа подойдет больше для тех, кто любит проводить отпуск в ночных клубах и не тратить много средств, а Маврикий — идеальное место для больших семей и тех, кто обожает приключения.

путешествие Голливуд курорты туризм Том Хэнкс
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации