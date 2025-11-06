Куда поехать зимой в отпуск — города в Европе, где стоит отпраздновать Новый год

Путешественники празднуют Новый год. Фото: freepik.com

По всему миру люди будут встречать Новый год вечеринками, которые начнутся 31 декабря и продлятся до 1 января 2026 года. В европейских городах знают, как стильно отметить это событие — от классических концертов в королевских дворцах до музыкальных представлений в кабаре-залах.

Лондон (Великобритания)

Более 100 000 посетителей выстроятся вдоль Темзы, чтобы посмотреть на ежегодный фейерверк, который запускают из Лондонского глаза. Билеты нужно покупать заранее. Хорошие места, откуда можно бесплатно посмотреть на фейерверк, — это Примроуз-Хилл и Хэмпстед-Хит.

Берлин (Германия)

В Kulturbrauerei будет проходить самая большая в Берлине новогодняя вечеринка — на 13 этажах будут выступать 30 диджеев и музыкантов. Туристы также могут посетить техно-клубы, исторические круизы на речных судах и гала-концерты классической музыки в некоторых дворцах города.

Лиссабон (Испания)

Самая большая площадь Португалии, Praça do Comércio, является популярным местом для празднований, как и башня Torre de Belém 16 века. Посетителей будут развлекать живой музыкой и эспуманте (португальское игристое вино — Ред.).

Париж (Франция)

Путешественники могут отправиться на Елисейские поля, где состоится официальная уличная вечеринка со звуко-световым шоу, а в полночь небо над Триумфальной аркой заполнит фейерверк. В праздничную ночь также стоит посетить площадь Сакре-Кер в Монмартре, откуда открывается невероятный вид на панораму Парижа.

Дублин (Ирландия)

Прогуляйтесь пешком по городу и насладитесь лучшими локациями ирландской столицы, прежде чем часы пробьют полночь — посмотрите самое старое здание Дублина, собор Крайст-Черч и посетите музей Гиннесса. Позже отправляйтесь в центр — над рекой Лиффи начнется впечатляющее световое шоу.

В Эдинбурге (Шотландия) на Новый год планируется Хогманай — незабываемая уличная вечеринка с музыкой, фейерверками и зажигательными песнями. В Стокгольме (Швеция) оденьтесь тепло и отправляйтесь к Стадшусету, Фьялльгатану или к мостам Вестерброн и Сканстуллсброн, чтобы насладиться лучшими видами.

Самым популярным местом для встречи Нового года в Мадриде является Пуэрта-дель-Соль — историческая площадь, от которой начинаются все испанские дороги. Прихватите с собой кофе и виноград — по традиции, вы должны съесть 12 виноградин за последние 12 секунд до полуночи.

В норвежском городе Тромсе туристы поднимаются пешком или на канатной дороге на гору Сторстейнен, откуда открываются невероятные виды на огни города и фейерверки.

