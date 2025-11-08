Как не стать жертвой воров в Испании — схемы аферистов

Названы самые распространенные схемы аферистов в Испании
Испания — страна солнца, моря и беззаботного отдыха, однако именно здесь скрываются те, кто стремится нажиться на доверчивых туристах. Они постоянно придумывают новые аферы и оставляют путешественников с пустым кошельком. Один из опытных туристов на популярном форуме Reddit рассказал, каких людей стоит избегать на популярном курорте.
Об этом пишет издание Daily Express.
Как не стать жертвой аферистов
Туристам стоит быть осторожными в многолюдных городах, поскольку в Испании много карманников, в частности, на барселонском бульваре Лас-Рамблас.
Опытный путешественник посоветовал избегать в Испании тех, кто пытается вручить вам цветы, пучки розмарина или намерены прочитать вашу ладонь. Если вы согласитесь принять "подарок" — с вас начнут требовать деньги. В такой ситуации вы будете чувствовать себя обязанным и заплатите за эту вещь.
Такие схемы мошенники часто используют в крупных городах, особенно на популярных туристических локациях и на остановках общественного транспорта.
