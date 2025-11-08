Как не стать жертвой воров в Испании — схемы аферистов

Преступник ворует кошелек. Фото: Freepik

Испания — страна солнца, моря и беззаботного отдыха, однако именно здесь скрываются те, кто стремится нажиться на доверчивых туристах. Они постоянно придумывают новые аферы и оставляют путешественников с пустым кошельком. Один из опытных туристов на популярном форуме Reddit рассказал, каких людей стоит избегать на популярном курорте.

Как не стать жертвой аферистов

Туристам стоит быть осторожными в многолюдных городах, поскольку в Испании много карманников, в частности, на барселонском бульваре Лас-Рамблас.

Опытный путешественник посоветовал избегать в Испании тех, кто пытается вручить вам цветы, пучки розмарина или намерены прочитать вашу ладонь. Если вы согласитесь принять "подарок" — с вас начнут требовать деньги. В такой ситуации вы будете чувствовать себя обязанным и заплатите за эту вещь.

Такие схемы мошенники часто используют в крупных городах, особенно на популярных туристических локациях и на остановках общественного транспорта.

