Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Названы самые распространенные схемы аферистов в Испании

Названы самые распространенные схемы аферистов в Испании

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 16:05
обновлено: 12:12
Как не стать жертвой воров в Испании — схемы аферистов
Преступник ворует кошелек. Фото: Freepik

Испания — страна солнца, моря и беззаботного отдыха, однако именно здесь скрываются те, кто стремится нажиться на доверчивых туристах. Они постоянно придумывают новые аферы и оставляют путешественников с пустым кошельком. Один из опытных туристов на популярном форуме Reddit рассказал, каких людей стоит избегать на популярном курорте.

Об этом пишет издание Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Как не стать жертвой аферистов

Туристам стоит быть осторожными в многолюдных городах, поскольку в Испании много карманников, в частности, на барселонском бульваре Лас-Рамблас.

Опытный путешественник посоветовал избегать в Испании тех, кто пытается вручить вам цветы, пучки розмарина или намерены прочитать вашу ладонь. Если вы согласитесь принять "подарок" — с вас начнут требовать деньги. В такой ситуации вы будете чувствовать себя обязанным и заплатите за эту вещь.

Такие схемы мошенники часто используют в крупных городах, особенно на популярных туристических локациях и на остановках общественного транспорта.

Напомним, ранее мы писали, что на Мальдивах запретили продажу табачных изделий для лиц, которые родились после 1 января 2007 года. За нарушение грозят немалые штрафы.

Также мы писали, на каком острове в Италии можно провести отпуск. Каждый из туристов может найти развлечения в этой стране на свой вкус — от отдыха на пляже с вкусными коктейлями до походов в горы и дайвинга.

путешествие афера Испания преступление туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации