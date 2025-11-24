Какие места в самолете самые плохие - советы экспертов

Пассажиры в самолете. Фото: freepik.com

Путешествие в отпуск всегда вызывает восторг, особенно в холодные месяцы, когда любая поездка способна поднять настроение. Однако даже короткий полет не всегда проходит гладко. Эксперты рассказали, какие места стоит избегать в самолете, чтобы не испортить отпуск еще до его начала.

Об этом пишет The Mirror UK.

Читайте также:

Как выбрать место в самолете

Почти все специалисты сошлись во мнении, что последний ряд самолета — не лучший выбор, если вы хотите спокойно провести время в полете.

Директор по цифровым технологиям в компании Thomas Cook Николас Смит предупредил, что тем, кто плохо переносит турбулентность, лучше избегать этого сектора.

"Места в самом конце салона обычно менее привлекательны. Они расположены близко к кухне и туалетам, обслуживание может быть медленнее, выбор блюд может быть ограниченным, а также это зона, где во время турбулентности сильнее всего ощущаются колебания", — пояснил он.

Специалист посоветовал заранее подумать о своих приоритетах.

"Нервные пассажиры будут чувствовать себя комфортнее над крыльями, тем, кто ограничен во времени, стоит выбирать проход у передней части самолета, а пары, которые бронируют ряд из трех мест, могут забронировать окно и проход — среднее место станет дополнительным пространством для ног", — добавил он.

Специалист посоветовал бронировать места в передней части самолета. Эта зона находится подальше от туалетов и интенсивное движение пассажиров не будет вас так сильно отвлекать. На этих местах также больше пространства для ног, что очень комфортно при длительных перелетах.

Эксперт по путешествиям Андреа Платания также посоветовала избегать ряда во время полета.

"Последний ряд, как правило, является наименее желательным — ограниченный наклон спинки, близость к туалетам и больший шум в салоне", — пояснила она.

Тем, кто подвержен воздушной болезни во время турбулентности, стоит садиться над крыльями. По словам специалиста, эта зона ближе всего к центру тяжести самолета, поэтому вы будете чувствовать меньше турбулентности по сравнению с задней частью, где толчки очень сильные.

Напомним, ранее опытная путешественница объяснила, как ее постоянно спасает после долгих перелетов скалка для теста. Она очень легкая, не занимает много места, однако может помочь справиться с отеками.

Также мы писали, что пассажиров в аэропорту могут попросить даже снять обувь. Это может быть довольно неудобно, особенно когда у вас светлые носки, однако без выполнения такого требования вам могут отказать в посадке на рейс.