Які місця в літаку найгірші — поради експертів

Подорож у відпустку завжди викликає захоплення, особливо в холодні місяці, коли будь-яка поїздка здатна підняти настрій. Проте навіть короткий політ не завжди проходить гладко. Експерти розповіли, які місця варто уникати в літаку, щоб не зіпсувати відпустку ще до її початку.

Як обрати місце в літаку

Майже всі фахівці зійшлися думками, що останній ряд літака — не найкращий вибір, якщо ви хочете спокійно провести час у польоті.

Директор з цифрових технологій у компанії Thomas Cook Ніколас Сміт попередив, що тим, хто погано переносить турбулентність, краще уникати цього сектора.

"Місця в самому кінці салону зазвичай менш привабливі. Вони розташовані близько до кухні та туалетів, обслуговування може бути повільнішим, вибір страв може бути обмеженим, а також це зона, де під час турбулентності найсильніше відчуваються коливання", — пояснив він.

Фахівець порадив заздалегідь подумати про свої пріоритети.

"Нервові пасажири почуватимуться комфортніше над крилами, тим, хто обмежений часом, варто обирати прохід біля передньої частини літака, а пари, які бронюють ряд із трьох місць, можуть забронювати вікно і прохід — середнє місце стане додатковим простором для ніг", — додав він.

Спеціаліст порадив бронювати місця у передній частині літака. Ця зона знаходиться подалі від туалетів і інтенсивний рух пасажирів не буде вас так сильно відволікати. На цих місцях також більше простору для ніг, що дуже комфортно при тривалих перельотах.

Експерт з подорожей Андреа Платанія також порадила уникати ряду під час польоту.

"Останній ряд, як правило, є найменш бажаним — обмежений нахил спинки, близькість до туалетів і більший шум у салоні", — пояснила вона.

Тим, хто схильних до повітряної хвороби під час турбулентності, варто сідати над крилами. За словами фахівчині, ця зона найближча до центру ваги літака, тому ви відчуватимете менше турбулентності порівняно з задньою частиною, де поштовхи дуже сильні.

