Які продукти заборонено брати в літак — правила Ryanair

Дата публікації: 21 листопада 2025 07:55
Оновлено: 18:13
Заборонені напої та їжа в літаках Ryanair — перелік
Турист обідає в літаку. Фото: Pinterest

Кожен знає про те, що обід в аеропору "влітає в копійочку" і багато мандрівників навіть на корткі рейси беруть із собою перекуси. Проте через певні продукти та напої у вас можуть виникнути певні суперечки із представниками авійкомпаній. Зокрема, вас можуть не пустити в літак Ryanair з пляшкою алкоголю.

Про правила авіакомпанії нагадує Mirror UK.

Читайте також:

Які продукти й напої можна взяти на борт Ryanair

Ryanair дозволяє пасажирам брати із собою на борт їжу та безалкогольні напої, якщо вони не перевищують встановлені авіакомпанією обмеження щодо розміру та ваги ручної поклажі (40x20x25 см). Їжа повинна бути холодною, упакованою та зручною для транспортування. Зазвичай підходять такі закуски, як фрукти, чіпси, зернові батончики та прості булочки. 

Гарячі та алкогольні напої на борту літака суворо заборонені. Крім того, алкоголь з міцністю понад 70% не дозволяється перевозити на борту літака ні в ручній поклажі, ні в зареєстрованому багажі. На всіх рейсах до ЄС з країн, що не є членами ЄС, також доступні безмитні покупки тютюнових виробів та алкоголю.

Раніше ми розповідали, що популярна авіакомпанія Japan Airlines пропонує туристам можливість без додаткових витрат краще пізнати Японію та дарує безплатні авіквитки.

Також ми писали, що нещодавно авіаційна група British Airways уклала угоду з SpaceX Starlink про забезпечення Wi-Fi на борту всіх п'яти авіакомпаній. Пасажири зможуть користуватися швидкісним інтернетом вже найближчим часом.

авіарейси правила їжа подорож туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
