Україна
Популярна авіакомпанія обладнає літаки Starlink

Популярна авіакомпанія обладнає літаки Starlink

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 18:12
Оновлено: 17:16
British Airways обладнає літаки Starlink — коли буде доступна послуга
Літак British Airways. Фото: wikipedia.org

Все більше авіакомпаній турбуються про своїх пасажирів та облаштовують літаки безплатним швидкісним інтернетом. Авіаційна група British Airways уклала угоду з SpaceX Starlink про забезпечення Wi-Fi на борту всіх п'яти авіакомпаній. Пасажири зможуть користуватися швидкісним інтернетом вже з наступного року.

Про це пише Bloomberg.

Читайте також:

Starlink на борт літаків групи British Airways 

Зазначається, що Starlink буде доступний на далекомагістральних та короткомагістральних маршрутах. Ним забезпечать понад 500 літаків Boeing Co. та Airbus SE. Фінансові умови угоди не розголошуються.

До групи British Airways входять авіакомпанії Aer Lingus, Level, іспанська Iberia та Vueling Airlines.

Вже підписали угоди із Starlink популярні компанії Virgin Atlantic Airways Ltd., Air France-KLM та United Airlines Holdings Inc.

Раніше ми розповідали, що популярна авіакомпанія Japan Airlines пропонує туристам можливість без додаткових витрат краще пізнати Японію та дарує безплатні авіквитки.

Також ми писали, що нещодавно Європейський суд створив прецедент і розставив крапки на "і" щодо того, хто має нести відповідальність, якщо ваш пухнастик загубиться в аеропорту.

авіарейси подорож інтернет Starlink туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
