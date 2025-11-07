Відео
Відома авікомапнія роздає квитки, проте є умова

Відома авікомапнія роздає квитки, проте є умова

Дата публікації: 7 листопада 2025 05:12
Оновлено: 17:11
Як безплатно політати на літаку — яка компанія компенсує витрати на авіаквитки
Літак Japan Airlines. Фото: travelandleisureasia.com

Популярна авіакомпанія Japan Airlines пропонує туристам можливість без додаткових витрат краще пізнати Японію. Вона повністю компенсує витрати на літак в обидва боки, проте є умова. Таким чином компанія хоче допомогти країні популяризувати туризм у непопулярних регіонах.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Як безкоштовно полетіти у Японію

Зазначається, що така ініціатива спрямована на боротьбу з надмірним туризмом у популярних містах Токіо та Кіото, та відкрити мандрівникам менш відвідувані регіони Японії. Щоб скористатися пропозицією, потрібно забронювати міжнародний рейс JAL і включити внутрішній переліт в ту ж бронь. Така можливість доступна для мандрівників з США, Канади, Мексики, Австралії, Нової Зеландії, Таїланду, Сінгапуру, В'єтнаму, Філіппін, Індонезії, Індії, Китаю і Тайваню.

В компанії попередили, що туристам з США, Канади, Мексики та Китаю доведеться сплатити збір за зупинку в розмірі 300 єн (100 доларів), в тому випадку, якщо вони залишаються в першому пункті призначення в Японії понад 24 годин перед вильотом внутрішнім рейсом. 

Раніше ми розповідали про переваги додаткової послуги Wizz Priority. Її вартість варіюється від 5 до 35 євро та залежить від сезону, часу бронювання квитка та конкретного рейсу. 

Також ми писали, що Ryanair скасовує частину рейсів до регіональних аеропортів Іспанії. Компанія пішла на такий крок через те, що оператор аеропортів суттєво підвищив збори.

авіарейси подорож Японія літаки туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
