Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Известная авикомапния раздает билеты, однако есть условие

Известная авикомапния раздает билеты, однако есть условие

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 05:12
обновлено: 17:11
Как бесплатно полетать на самолете — какая компания компенсирует расходы на авиабилеты
Самолет Japan Airlines. Фото: travelandleisureasia.com

Популярная авиакомпания Japan Airlines предлагает туристам возможность без дополнительных затрат лучше узнать Японию. Она полностью компенсирует расходы на самолет в обе стороны, однако есть условие. Таким образом компания хочет помочь стране популяризировать туризм в непопулярных регионах.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Как бесплатно улететь в Японию

Отмечается, что такая инициатива направлена на борьбу с чрезмерным туризмом в популярных городах Токио и Киото, и открыть путешественникам менее посещаемые регионы Японии. Чтобы воспользоваться предложением, нужно забронировать международный рейс JAL и включить внутренний перелет в ту же бронь. Такая возможность доступна для путешественников из США, Канады, Мексики, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Индии, Китая и Тайваня.

В компании предупредили, что туристам из США, Канады, Мексики и Китая придется оплатить сбор за остановку в размере 300 иен (100 долларов), в том случае, если они остаются в первом пункте назначения в Японии более 24 часов перед вылетом внутренним рейсом.

Ранее мы рассказывали о преимуществах дополнительной услуги Wizz Priority. Ее стоимость варьируется от 5 до 35 евро и зависит от сезона, времени бронирования билета и конкретного рейса.

Также мы писали, что Ryanair отменяет часть рейсов в региональные аэропорты Испании. Компания пошла на такой шаг из-за того, что оператор аэропортов существенно повысил сборы.

авиарейсы путешествие Япония самолеты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации