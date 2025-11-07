Как бесплатно полетать на самолете — какая компания компенсирует расходы на авиабилеты

Самолет Japan Airlines. Фото: travelandleisureasia.com

Популярная авиакомпания Japan Airlines предлагает туристам возможность без дополнительных затрат лучше узнать Японию. Она полностью компенсирует расходы на самолет в обе стороны, однако есть условие. Таким образом компания хочет помочь стране популяризировать туризм в непопулярных регионах.

Как бесплатно улететь в Японию

Отмечается, что такая инициатива направлена на борьбу с чрезмерным туризмом в популярных городах Токио и Киото, и открыть путешественникам менее посещаемые регионы Японии. Чтобы воспользоваться предложением, нужно забронировать международный рейс JAL и включить внутренний перелет в ту же бронь. Такая возможность доступна для путешественников из США, Канады, Мексики, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Индии, Китая и Тайваня.

В компании предупредили, что туристам из США, Канады, Мексики и Китая придется оплатить сбор за остановку в размере 300 иен (100 долларов), в том случае, если они остаются в первом пункте назначения в Японии более 24 часов перед вылетом внутренним рейсом.

