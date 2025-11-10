British Airways оборудует самолеты Starlink — когда будет доступна услуга

Популярная авиакомпания оборудует самолеты Starlink
Все больше авиакомпаний беспокоятся о своих пассажирах и обустраивают самолеты бесплатным скоростным интернетом. Авиационная группа British Airways заключила соглашение с SpaceX Starlink об обеспечении Wi-Fi на борту всех пяти авиакомпаний. Пассажиры смогут пользоваться скоростным интернетом уже со следующего года.
Об этом пишет Bloomberg.
Starlink на борт самолетов группы British Airways
Отмечается, что Starlink будет доступен на дальнемагистральных и короткомагистральных маршрутах. Им обеспечат более 500 самолетов Boeing Co. и Airbus SE. Финансовые условия сделки не разглашаются.
В группу British Airways входят авиакомпании Aer Lingus, Level, испанская Iberia и Vueling Airlines.
Уже подписали соглашения со Starlink популярные компании Virgin Atlantic Airways Ltd., Air France-KLM и United Airlines Holdings Inc.
