British Airways оборудует самолеты Starlink — когда будет доступна услуга

Все больше авиакомпаний беспокоятся о своих пассажирах и обустраивают самолеты бесплатным скоростным интернетом. Авиационная группа British Airways заключила соглашение с SpaceX Starlink об обеспечении Wi-Fi на борту всех пяти авиакомпаний. Пассажиры смогут пользоваться скоростным интернетом уже со следующего года.

Starlink на борт самолетов группы British Airways

Отмечается, что Starlink будет доступен на дальнемагистральных и короткомагистральных маршрутах. Им обеспечат более 500 самолетов Boeing Co. и Airbus SE. Финансовые условия сделки не разглашаются.

В группу British Airways входят авиакомпании Aer Lingus, Level, испанская Iberia и Vueling Airlines.

Уже подписали соглашения со Starlink популярные компании Virgin Atlantic Airways Ltd., Air France-KLM и United Airlines Holdings Inc.

