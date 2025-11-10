Видео
Україна
Популярная авиакомпания оборудует самолеты Starlink

Популярная авиакомпания оборудует самолеты Starlink

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 18:12
обновлено: 17:16
British Airways оборудует самолеты Starlink — когда будет доступна услуга
Самолет British Airways. Фото: wikipedia.org

Все больше авиакомпаний беспокоятся о своих пассажирах и обустраивают самолеты бесплатным скоростным интернетом. Авиационная группа British Airways заключила соглашение с SpaceX Starlink об обеспечении Wi-Fi на борту всех пяти авиакомпаний. Пассажиры смогут пользоваться скоростным интернетом уже со следующего года.

Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также:

Starlink на борт самолетов группы British Airways

Отмечается, что Starlink будет доступен на дальнемагистральных и короткомагистральных маршрутах. Им обеспечат более 500 самолетов Boeing Co. и Airbus SE. Финансовые условия сделки не разглашаются.

В группу British Airways входят авиакомпании Aer Lingus, Level, испанская Iberia и Vueling Airlines.

Уже подписали соглашения со Starlink популярные компании Virgin Atlantic Airways Ltd., Air France-KLM и United Airlines Holdings Inc.

Ранее мы рассказывали, что популярная авиакомпания Japan Airlines предлагает туристам возможность без дополнительных затрат лучше узнать Японию и дарит бесплатные авиабилеты.

Также мы писали, что недавно Европейский суд создал прецедент и расставил точки над "і" относительно того, кто должен нести ответственность, если ваш пушистик потеряется в аэропорту.

авиарейсы путешествие интернет Starlink туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
