Видео

Главная Путешествия Какие продукты запрещено брать в самолет — правила Ryanair

Какие продукты запрещено брать в самолет — правила Ryanair

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 07:55
обновлено: 08:34
Запрещенные напитки и еда в самолетах Ryanair — перечень
Турист обедает в самолете. Фото: Pinterest

Каждый знает о том, что обед в аэропорту "влетает в копеечку" и многие путешественники даже на корткие рейсы берут с собой перекусы. Однако из-за определенных продуктов и напитков у вас могут возникнуть определенные споры с представителями авиакомпаний. В частности, вас могут не пустить в самолет Ryanair с бутылкой алкоголя.

О правилах авиакомпании напоминает Mirror UK.

Читайте также:

Какие продукты и напитки можно взять на борт Ryanair

Ryanair позволяет пассажирам брать с собой на борт еду и безалкогольные напитки, если они не превышают установленные авиакомпанией ограничения по размеру и весу ручной клади (40x20x25 см). Еда должна быть холодной, упакованной и удобной для транспортировки. Обычно подходят такие закуски, как фрукты, чипсы, зерновые батончики и простые булочки.

Горячие и алкогольные напитки на борту самолета строго запрещены. Кроме того, алкоголь с крепостью более 70% не разрешается перевозить на борту самолета ни в ручной клади, ни в зарегистрированном багаже. На всех рейсах в ЕС из стран, не являющихся членами ЕС, также доступны беспошлинные покупки табачных изделий и алкоголя.

Ранее мы рассказывали, что популярная авиакомпания Japan Airlines предлагает туристам возможность без дополнительных затрат лучше узнать Японию и дарит бесплатные авиабилеты.

Также мы писали, что недавно авиационная группа British Airways заключила соглашение с SpaceX Starlink об обеспечении Wi-Fi на борту всех пяти авиакомпаний. Пассажиры смогут пользоваться скоростным интернетом уже в ближайшее время.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
