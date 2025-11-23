Чому в аеропорту змушують знімати взуття — відповідь експерта

Аеропорт. Фото: pexels.com

Проходження контролю в аеропорту це непросте випробування для будь-кого. Речі деяких пасажирів перевіряють довше, окрім того, вас можуть попросити навіть зняти взуття. Це може бути доволі незручно, особливо коли у вас світлі шкарпетки, проте без виконання такої вимоги пасажирам можуть відмовити у посадці на рейс.

Про це пише The Telegraph.

Реклама

Читайте також:

Перевірка взуття перед літаком

Зазначається, що правила безпеки в аеропортах мають встановлювати національні уряди. Більшість цих правил пов'язані з наслідками теракту 11 вересня і прийняттям Закону про авіаційну і транспортну безпеку. Час від часу ці правила оновлюються, щоб врахувати нові дані розвідки.

Коли справа доходить до перевірки пасажирів, більшість аеропортів використовують різновид сканера, який використовує крихітні міліметрові хвилі для ідентифікації будь-яких об'єктів на вашому тілі. Ці хвилі виявляють всі предмети на вашому одязі та тілі.

Фахівець додав, що хоча сканери працюють вже 20 років, технології все ще вдосконалюється, хоча й досить повільно.

"Перевірка деяких видів взуття, наприклад, черевиків, залишається певною проблемою. Ось чому в деяких країнах Європи просять зняти взуття", — пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше досвідчена мандрівниця пояснила, як її постійно рятує після довгих перельотів качалка для тіста. Вона дуже легка, не займає багато місця, проте може допомогти впоратись із набряками.

Також ми писали, що нещодавно авіаційна група British Airways уклала угоду з SpaceX Starlink про забезпечення Wi-Fi на борту всіх п'яти авіакомпаній. Пасажири зможуть користуватися швидкісним інтернетом вже найближчим часом.