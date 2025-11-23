Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Чому в аеропорту вас можуть змусити зняти взуття — правила

Чому в аеропорту вас можуть змусити зняти взуття — правила

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 12:22
Оновлено: 09:32
Чому в аеропорту змушують знімати взуття — відповідь експерта
Аеропорт. Фото: pexels.com

Проходження контролю в аеропорту це непросте випробування для будь-кого. Речі деяких пасажирів перевіряють довше, окрім того, вас можуть попросити навіть зняти взуття. Це може бути доволі незручно, особливо коли у вас світлі шкарпетки, проте без виконання такої вимоги пасажирам можуть відмовити у посадці на рейс.

Про це пише The Telegraph.

Реклама
Читайте також:

Перевірка взуття перед літаком

Зазначається, що правила безпеки в аеропортах мають встановлювати національні уряди. Більшість цих правил пов'язані з наслідками теракту 11 вересня і прийняттям Закону про авіаційну і транспортну безпеку. Час від часу ці правила оновлюються, щоб врахувати нові дані розвідки.

Коли справа доходить до перевірки пасажирів, більшість аеропортів використовують різновид сканера, який використовує крихітні міліметрові хвилі для ідентифікації будь-яких об'єктів на вашому тілі. Ці хвилі виявляють всі предмети на вашому одязі та тілі.

Фахівець додав, що хоча сканери працюють вже 20 років, технології все ще вдосконалюється, хоча й досить повільно.

"Перевірка деяких видів взуття, наприклад, черевиків, залишається певною проблемою. Ось чому в деяких країнах Європи просять зняти взуття", — пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше досвідчена мандрівниця пояснила, як її постійно рятує після довгих перельотів качалка для тіста. Вона дуже легка, не займає багато місця, проте може допомогти впоратись із набряками.

Також ми писали, що нещодавно авіаційна група British Airways уклала угоду з SpaceX Starlink про забезпечення Wi-Fi на борту всіх п'яти авіакомпаній. Пасажири зможуть користуватися швидкісним інтернетом вже найближчим часом.

авіарейси аеропорти подорож безпека туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації