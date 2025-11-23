Почему в аэропорту заставляют снимать обувь - ответ эксперта

Аэропорт. Фото: pexels.com

Прохождение контроля в аэропорту это непростое испытание для любого. Вещи некоторых пассажиров проверяют дольше, кроме того, вас могут попросить даже снять обувь. Это может быть довольно неудобно, особенно когда у вас светлые носки, однако без выполнения такого требования пассажирам могут отказать в посадке на рейс.

Об этом пишет The Telegraph.

Проверка обуви перед самолетом

Отмечается, что правила безопасности в аэропортах должны устанавливать национальные правительства. Большинство этих правил связаны с последствиями теракта 11 сентября и принятием Закона об авиационной и транспортной безопасности. Время от времени эти правила обновляются, чтобы учесть новые данные разведки.

Когда дело доходит до проверки пассажиров, большинство аэропортов используют разновидность сканера, который использует крошечные миллиметровые волны для идентификации любых объектов на вашем теле. Эти волны обнаруживают все предметы на вашей одежде и теле.

Специалист добавил, что хотя сканеры работают уже 20 лет, технологии все еще совершенствуется, хотя и довольно медленно.

"Проверка некоторых видов обуви, например, ботинок, остается определенной проблемой. Вот почему в некоторых странах Европы просят снять обувь", — пояснил эксперт.

