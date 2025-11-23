Видео
Україна
Видео

Почему в аэропорту вас могут заставить снять обувь — правила

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 12:22
обновлено: 09:32
Почему в аэропорту заставляют снимать обувь - ответ эксперта
Аэропорт. Фото: pexels.com

Прохождение контроля в аэропорту это непростое испытание для любого. Вещи некоторых пассажиров проверяют дольше, кроме того, вас могут попросить даже снять обувь. Это может быть довольно неудобно, особенно когда у вас светлые носки, однако без выполнения такого требования пассажирам могут отказать в посадке на рейс.

Об этом пишет The Telegraph.

Читайте также:

Проверка обуви перед самолетом

Отмечается, что правила безопасности в аэропортах должны устанавливать национальные правительства. Большинство этих правил связаны с последствиями теракта 11 сентября и принятием Закона об авиационной и транспортной безопасности. Время от времени эти правила обновляются, чтобы учесть новые данные разведки.

Когда дело доходит до проверки пассажиров, большинство аэропортов используют разновидность сканера, который использует крошечные миллиметровые волны для идентификации любых объектов на вашем теле. Эти волны обнаруживают все предметы на вашей одежде и теле.

Специалист добавил, что хотя сканеры работают уже 20 лет, технологии все еще совершенствуется, хотя и довольно медленно.

"Проверка некоторых видов обуви, например, ботинок, остается определенной проблемой. Вот почему в некоторых странах Европы просят снять обувь", — пояснил эксперт.

Напомним, ранее опытная путешественница объяснила, как ее постоянно спасает после долгих перелетов скалка для теста. Она очень легкая, не занимает много места, однако может помочь справиться с отеками.

Также мы писали, что недавно авиационная группа British Airways заключила соглашение с SpaceX Starlink об обеспечении Wi-Fi на борту всех пяти авиакомпаний. Пассажиры смогут пользоваться скоростным интернетом уже в ближайшее время.

Анна Куделюк
Автор:
Анна Куделюк
