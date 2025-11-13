Житель Японии рассказал, что его удивило в украинских парах (видео)

Пара в Японии. Фото: freepik.com

Пары в каждом из народов по-своему проявляют чувства и строят отношения. Украинцы относяться к друг другу более открыто и тепло, а японцы — более застенчивы и сдержанны. Житель Японии поделился, чем еще украинские пары отличаются от пар в этой популярной азиатской стране.

Соответствующим видео поделился пользователь sho_pilgrim в TikTok.

Влюбленные в Японии

Иностранец рассказал, что в Украине пары свободно держатся за руки, целуются и обнимаются на публике. В Японии влюбленные даже почти не держатся за руки.

В Японии Рождество — это выходной для свиданий, а в Украине все большими семьями собираются за праздничным столом.

Также в популярной азиатской стране влюбленные очень редко дарят друг другу подарки и цветы, а в Украине же пары радуют друг друга без привязки к датам или событиям.

В Украине на день Святого Валентина парни обычно дарят роскошные букеты девушкам. В Японии же наоборот — представительницы прекрасного пола дарят мужчинам шоколад.

"Японские пары часто выглядят так, будто они просто друзья", — добавил иностранец.

@sho_pilgrim Как думаете, японцы и украинцы подходят друг другу? Day 9/100 ♬ 心地よい風とともに - makylle

