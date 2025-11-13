Видео
Главная Путешествия Иностранец рассказал, чем отличаются пары в Украине и Японии

Дата публикации 13 ноября 2025 20:25
обновлено: 19:16
Житель Японии рассказал, что его удивило в украинских парах (видео)
Пара в Японии. Фото: freepik.com

Пары в каждом из народов по-своему проявляют чувства и строят отношения. Украинцы относяться к друг другу более открыто и тепло, а японцы — более застенчивы и сдержанны. Житель Японии поделился, чем еще украинские пары отличаются от пар в этой популярной азиатской стране.

Соответствующим видео поделился пользователь sho_pilgrim в TikTok.

Влюбленные в Японии

Иностранец рассказал, что в Украине пары свободно держатся за руки, целуются и обнимаются на публике. В Японии влюбленные даже почти не держатся за руки.

В Японии Рождество — это выходной для свиданий, а в Украине все большими семьями собираются за праздничным столом.

Также в популярной азиатской стране влюбленные очень редко дарят друг другу подарки и цветы, а в Украине же пары радуют друг друга без привязки к датам или событиям.

В Украине на день Святого Валентина парни обычно дарят роскошные букеты девушкам. В Японии же наоборот — представительницы прекрасного пола дарят мужчинам шоколад.

"Японские пары часто выглядят так, будто они просто друзья", — добавил иностранец.

@sho_pilgrim

Как думаете, японцы и украинцы подходят друг другу? Day 9/100

♬ 心地よい風とともに - makylle

Напомним, ранее японец рассказывал о поведении и привычках, которые в его стране считаются табу, однако в Украине к ним уже все привыкли. Речь шла о курении и разговорах по телефону в публичных местах.

Также мы писали, чем Киев поразил британца Джоша. Иностранец был в восторге от доброжелательности украинцев и восхищался архитектурой столицы.

путешествие Япония День влюбленных туризм соцсети
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
