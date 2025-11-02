Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Житель Южной Кореи впервые услышал украинские суеверия — реакция

Житель Южной Кореи впервые услышал украинские суеверия — реакция

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 20:12
обновлено: 10:03
Тайтл: Реакция корейца на предрассудки украинцев (видео)
Житель Южной Кореи. Фото: freepik.com

Несмотря на сотни километров расстояния и разные культуры и языки, украинцев и корейцев объединяет вера в невидимое. Житель Южной Кореи послушал украинские суеверия, которые многие из нас до сих пор помнят с детских лет, и рассказал о своих. То, что для нас довольно привычно, для корейцев звучит как сюжет фантастических лент.

Соответствующим видео поделилась пользовательница moietymee в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Кореец о суевериях украинцев

Украинка зачитала иностранцу о том, что многие из украинцев с детских лет верили в то, что если ты настудишь на люк - кто-то из твоих родных умрет или заболеет. Кореец вспомнил, что ему рассказывали похожее с порогом между комнатами — его также надо было переступать.

Иностранец также вспомнил, что также знает поверье о том, что нельзя смотреть в разбитое зеркало, ведь тебя будут постоянно преследовать неудачи.

Однако житель Кореи никогда не слышал о суеверии, что никогда не модно садиться на иглу, которую кто-то потерял. Украинцы верят, что она может пойти по венам, попасть в сердце — и ты можешь умереть. Иностранец очень удивился такому поверью и отметил, что оно довольно жестокое.

Напомним, ранее японец рассказывал о поведении и привычках, которые в его стране считаются табу, однако в Украине к ним уже все привыкли. Речь шла о курении и разговорах по телефону в публичных местах.

Также мы писали, чем Киев поразил британца Джоша. Иностранец был в восторге от доброжелательности украинцев и восхищался архитектурой столицы.

путешествие иностранцы Южная Корея суеверия соцсети
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации