Тайтл: Реакция корейца на предрассудки украинцев (видео)

Житель Южной Кореи. Фото: freepik.com

Несмотря на сотни километров расстояния и разные культуры и языки, украинцев и корейцев объединяет вера в невидимое. Житель Южной Кореи послушал украинские суеверия, которые многие из нас до сих пор помнят с детских лет, и рассказал о своих. То, что для нас довольно привычно, для корейцев звучит как сюжет фантастических лент.

Соответствующим видео поделилась пользовательница moietymee в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Кореец о суевериях украинцев

Украинка зачитала иностранцу о том, что многие из украинцев с детских лет верили в то, что если ты настудишь на люк - кто-то из твоих родных умрет или заболеет. Кореец вспомнил, что ему рассказывали похожее с порогом между комнатами — его также надо было переступать.

Иностранец также вспомнил, что также знает поверье о том, что нельзя смотреть в разбитое зеркало, ведь тебя будут постоянно преследовать неудачи.

Однако житель Кореи никогда не слышал о суеверии, что никогда не модно садиться на иглу, которую кто-то потерял. Украинцы верят, что она может пойти по венам, попасть в сердце — и ты можешь умереть. Иностранец очень удивился такому поверью и отметил, что оно довольно жестокое.

Напомним, ранее японец рассказывал о поведении и привычках, которые в его стране считаются табу, однако в Украине к ним уже все привыкли. Речь шла о курении и разговорах по телефону в публичных местах.

Также мы писали, чем Киев поразил британца Джоша. Иностранец был в восторге от доброжелательности украинцев и восхищался архитектурой столицы.