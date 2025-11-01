Видео
Видео

Иностранец назвал 3 причины, почему Украина лучше Японии

Дата публикации 1 ноября 2025 16:05
обновлено: 09:56
Иностранец объяснил, чем Украина лучше Японии (видео)
Жительница Японии пьет bubble tea. Фото: Freepik

Даже несмотря на войну, постоянные отключения света и обстрелы, многие иностранцы решаются посетить нашу страну. Жители других стран восхищаются нашей прочностью и открытостью, интересными традициями, вкусной кухней и невероятной природой Украины. Один из азиатов раскрыл, чем украинцы отличаются от японцев.

Соответствующее видео опубликовал пользователь Sho_pilgrim в TikTok.

Читайте также:

Что поразило японца в Украине

Азиат признался, что в Украине очень общительные и открытые люди. Жители же Японии довольно застенчивы и вряд ли по собственной инициативе когда-нибудь подойдут к туристам.

Японцу также нравится, что большие города окружены густыми лесами, а урбанистические пейзажи разбавляют большие зеленые парки. Чтобы насладиться зеленью в Японии — нужно выезжать далеко за пределы городов. Мегаполисы переполнены небоскребами и офисами.

Японец также рассказал, что в Украине значительно меньший уровень бюрократии и здесь значительно проще получить нужный документ или разрешение. В Японии же, чтобы получать выплаты от государства, нужно "пройти круги ада" с большим количеством документов.

@sho_pilgrim

Практикую ... Даже когда тренируюсь, только Duolingo - этого мало, чтобы хорошо заговорить ... 😛

♬ Ghibli-style nostalgic waltz - MaSssuguMusic

Напомним, ранее японец рассказывал о поведении и привычках, которые в его стране считаются табу, однако в Украине к ним уже все привыкли. Речь шла о курении и разговорах по телефону в публичных местах.

Также мы писали, чем Киев поразил британца Джоша. Иностранец был в восторге от доброжелательности украинцев и восхищался архитектурой столицы.

путешествие Япония Украина иностранцы туризм соцсети
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
