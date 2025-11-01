Иностранец объяснил, чем Украина лучше Японии (видео)

Жительница Японии пьет bubble tea. Фото: Freepik

Даже несмотря на войну, постоянные отключения света и обстрелы, многие иностранцы решаются посетить нашу страну. Жители других стран восхищаются нашей прочностью и открытостью, интересными традициями, вкусной кухней и невероятной природой Украины. Один из азиатов раскрыл, чем украинцы отличаются от японцев.

Соответствующее видео опубликовал пользователь Sho_pilgrim в TikTok.

Что поразило японца в Украине

Азиат признался, что в Украине очень общительные и открытые люди. Жители же Японии довольно застенчивы и вряд ли по собственной инициативе когда-нибудь подойдут к туристам.

Японцу также нравится, что большие города окружены густыми лесами, а урбанистические пейзажи разбавляют большие зеленые парки. Чтобы насладиться зеленью в Японии — нужно выезжать далеко за пределы городов. Мегаполисы переполнены небоскребами и офисами.

Японец также рассказал, что в Украине значительно меньший уровень бюрократии и здесь значительно проще получить нужный документ или разрешение. В Японии же, чтобы получать выплаты от государства, нужно "пройти круги ада" с большим количеством документов.

