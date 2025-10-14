Видео
Иностранец показал, как ему удалось овладеть украинским языком

Дата публикации 14 октября 2025 05:12
Британец показал, как хорошо знает украинский язык (видео)
Мальчик с украинским флагом. Фото: freepik.com

Украинский язык — сокровище, в котором сохранена история и душа нашего народа. Благодаря своему мягкому звучанию он является одним из самых благозвучных языков мира, иностранцы так восхищаются его красотой. Житель Британии, который влюблен в нашу страну, похвастался своими знаниями украинского.

Пользовательница yuliia_prots в TikTok поделилась видео, на котором ее жених-британец Джош показывает, как выучил украинский язык.

Иностранец считает на украинском

Британец продемонстрировал отличные хорошие знания украинского языка — он научился правильно образовывать числительные и почти без ошибок посчитал от 1 до 100.

Однако иностранцу трудно произносить "пятьдесят" и "сто". Житель Британии также перепутал числительные "двенадцать" и "двадцать".

Украинцев немножко насмешило произношение британца, однако они искренне восхищаются его стараниями. Пользователи сети благодарны ему за популяризацию украинского языка, особенно в такие непростые для нашей страны времена.

Британець вчить українську - фото 1
Комментарии пользователей. Фото: скриншот

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
