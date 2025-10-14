Британець показав, як добре знає українську мову (відео)

Іноземець показав, як йому вдалося опанувати україсньку мову
Українська мова — скарб, в якому збережено історію та душу нашого народу. Завдяки своєму м'якому звучанню вона є однією з наймилозвучніших мов світу, іноземці тако захоплюються її красою. Житель Британії, який закоханий в нашу країну, похизувався своїми знаннями української.
Користувачка yuliia_prots в TikTok поділилась відео, на якому її наречений-британець Джош показує, як вивчив українську мову.
Іноземець рахує українською
Британець продемонстрував відмінні хороші знання української мови — він навчився правильно утворювати числівники та майже без помилок порахував від 1 до 100.
Проте іноземцю важко вимовляти "п'ятдесят" та "сто". Житель Британії також переплутав числівники "дванадцять" та "двадцять".
@yuliia_prots
@Josh Nutting and Ukrainian #language #internationalcouple #britishguy #relationship #couple♬ оригінальний звук - Yprotss
Українців трошки насмішила вимова британця, проте вони щиро захоплюються його стараннями. Користувачі мережі вдячні йому за популяризацію української мови, особливо у такі непрості для нашої країни часи.
Нагадаємо, раніше японець розповідав про поведінку та звички, які в його країни вважаються табу, проте в Україні до них вже всі звикли. Йшлося про паління та розмови телефоном в публічних місцях.
Також ми писали, чим Київ вразив британця Джоша. Іноземець був у захваті від доброзичливості українців та захоплювався архітектурою столиці.
Читайте Новини.LIVE!