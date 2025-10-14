Відео
Іноземець показав, як йому вдалося опанувати україсньку мову

Дата публікації: 14 жовтня 2025 05:12
Британець показав, як добре знає українську мову (відео)
Хлопчик з українським прапором. Фото: freepik.com

Українська мова — скарб, в якому збережено історію та душу нашого народу. Завдяки своєму м'якому звучанню вона є однією з наймилозвучніших мов світу, іноземці тако захоплюються її красою. Житель Британії, який закоханий в нашу країну, похизувався своїми знаннями української.

Користувачка yuliia_prots в TikTok поділилась відео, на якому її наречений-британець Джош показує, як вивчив українську мову.

Читайте також:

Іноземець рахує українською

Британець продемонстрував відмінні хороші знання української мови — він навчився правильно утворювати числівники та майже без помилок порахував від 1 до 100. 

Проте іноземцю важко вимовляти "п'ятдесят" та "сто". Житель Британії також переплутав числівники "дванадцять" та "двадцять".

Українців трошки насмішила вимова британця, проте вони щиро захоплюються його стараннями. Користувачі мережі вдячні йому за популяризацію української мови, особливо у такі непрості для нашої країни часи.

Британець вчить українську - фото 1
Коментарі користувачів. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше японець розповідав про поведінку та звички, які в його країни вважаються табу, проте в Україні до них вже всі звикли. Йшлося про паління та розмови телефоном в публічних місцях.

Також ми писали, чим Київ вразив британця Джоша. Іноземець був у захваті від доброзичливості українців та захоплювався архітектурою столиці.

Великобританія іноземець соцмережі українська мова знання
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
