Японець розповів, що його захоплює в українках (відео)

Українки відомі в усьому світі не лише своєю красою, а й унікальним поєднанням у характері сили, мудрості та доброти. Попри втому, біль та невпевненість у собі, українські жінки навіть у розпал війни продовжують надихати, вести бізнес, виховувати дітей, розвиватися та підтримувати родину та близьких.

Про те, чим унікальні українські жінки розповів користувач sho_pilgrim в TikTok.

Жінки піклуються про своє здоров'я. Іноземець зізнався, що дуже захоплюється українками, які ведуть активний спосіб життя, багато гуляють, читають літературу та відвідують психотерапевтів. Чоловік розповів, що японці не звикли до довгих прогулянок та вважають дивним того, хто рятує своє ментальне здоров'я у спеціаліста.

Українки дуже творчі. Японця здивувала кількість талановитих жінок в нашій країні. Він захоплюється брендами одягу та прикрас, які створили українки. Іноземець підкреслив, що у створених жінками речах відчувається естетика, навіть у дрібницях.

Вірність та відданість. Чоловік захоплюється характером наших жінок, проте не розуміє, чому багато з них попри дуже приємну зовнішність доволі невпевнені у собі. На його думку, справжня краса українок полягає у доброті та силі.

"Коли українська жінка в когось закохується, вона починає щиро піклуватися про цю людину та робить це щиро, від усього серця", — додав він.

Нагадаємо, раніше японець розповідав про поведінку та звички, які в його країни вважаються табу, проте в Україні до них вже всі звикли. Йшлося про паління та розмови телефоном в публічних місцях.

