Японец рассказал, что его восхищает в украинках (видео

Украинки известны во всем мире не только своей красотой, но и уникальным сочетанием в характере силы, мудрости и доброты. Несмотря на усталость, боль и неуверенность в себе, украинские женщины даже в разгар войны продолжают вдохновлять, вести бизнес, воспитывать детей, развиваться и поддерживать семью и близких.

О том, чем уникальны украинские женщины рассказал пользователь sho_pilgrim в TikTok.

Японец о женщинах в Украине

Женщины заботятся о своем здоровье. Иностранец признался, что очень восхищается украинками, которые ведут активный образ жизни, много гуляют, читают литературу и посещают психотерапевтов. Мужчина рассказал, что японцы не привыкли к долгим прогулкам и считают странным того, кто спасает свое ментальное здоровье у специалиста.

Украинки очень творческие. Японца удивило количество талантливых женщин в нашей стране. Он восхищается брендами одежды и украшений, которые создали украинки. Иностранец подчеркнул, что в созданных женщинами вещах чувствуется эстетика, даже в мелочах.

Верность и преданность. Мужчина восхищается характером наших женщин, однако не понимает, почему многие из них, несмотря на очень приятную внешность, довольно неуверенны в себе. По его мнению, настоящая красота украинок заключается в доброте и силе.

"Когда украинская женщина в кого-то влюбляется, она начинает искренне заботиться об этом человеке и делает это искренне, от всего сердца", — добавил он.

Напомним, ранее японец рассказывал о поведении и привычках, которые в его стране считаются табу, однако в Украине к ним уже все привыкли. Речь шла о курении и разговорах по телефону в публичных местах.

