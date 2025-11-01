Відео
Головна Мандри Іноземець назвав 3 причини, чому Україна краща за Японію

Іноземець назвав 3 причини, чому Україна краща за Японію

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 16:05
Оновлено: 09:56
Іноземець пояснив, чим Україна краща за Японію (відео)
Жителька Японії п'є bubble tea. Фото: Freepik

Навіть попри війну, постійні вимкнення світла та обстріли, багато іноземців наважується відвідати нашу країну. Мешканці інших країн захоплюються нашою міцністю та відкритістю, цікавими традиціями, смачною кухнею та неймовірною природою України. Один з азійців розкрив, чим українців відрізняються від японців.

Відповідне відео опублікував користувач Sho_pilgrim в TikTok.

Читайте також:

Що вразило японця в Україні

Азієць зізнався, що в Україні дуже товариські та відкриті люди. Жителі ж Японії доволі сором'язливі та навряд чи з власної ініціативи коли-небудь підійдуть до туристів.

Японцю також подобається, що великі міста оточені густими лісами, а урбаністичні пейзажі розбавляють великі зелені парки. Щоб насолодитися зеленню в Японії — потрібно виїжджати далеко за межі міст. Мегаполіси переповнені хмарочосами та офісами.

Японець також розповів, що в Україні значно менший рівень бюрократії й тут значно простіше отримати потрібний документ чи дозвіл. В Японії ж, щоб отримувати виплати від держави, потрібно "пройти кола пекла" із великою кількістю документів.

@sho_pilgrim

Практикую… Навіть коли тренуюсь, тільки Duolingo — цього замало, щоб добре заговорити…😛

♬ Ghibli-style nostalgic waltz - MaSssuguMusic

Нагадаємо, раніше японець розповідав про поведінку та звички, які в його країни вважаються табу, проте в Україні до них вже всі звикли. Йшлося про паління та розмови телефоном в публічних місцях.

Також ми писали, чим Київ вразив британця Джоша. Іноземець був у захваті від доброзичливості українців та захоплювався архітектурою столиці.

подорож Японія Україна іноземці туризм соцмережі
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
