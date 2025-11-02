Тайтл: Реакція корейця на забобони українців (відео)

Відео
Україна
Житель Південної Кореї вперше почув українські забобони — реакція

Житель Південної Кореї вперше почув українські забобони — реакція

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 20:12
Оновлено: 10:03
Житель Південної Кореї. Фото: freepik.com

Попри сотні кілометрів відстані й різні культури та мови, українців та корейців об’єднує віра в невидиме. Житель Південної Кореї послухав українські забобони, які багато з нас досі пам'ятають з дитячих років, та розповів про свої. Те, що для нас доволі звично, для корейців звучить як сюжет фантастичних стрічок.

Відповідним відео поділилась користувачка moietymee в Instagram.

Читайте також:

Кореєць про забобони українців

Українка зачитала іноземцю про те, що багато з українців з дитячих років вірили у те, що якщо ти настудиш на люк — хтось з твоїх рідних помре чи захворіє. Кореєць пригадав, що йому розповідали схоже із порогом між кімнатами — його також треба було переступати.

Іноземець також згадав, що також знає повір'я про те, що не можна дивитися у розбите дзеркало, адже тебе будуть постійно переслідувати невдачі.

Проте житель Кореї ніколи не чув про забобон, що ніколи не модна сідати на голку, яку хтось загубив. Українці вірять, що вона може піти по венах, потрапити в серце — і ти можеш померти. Іноземець дуже здивувався такому повір'ю та зазначив, що воно доволі жорстоке.

Нагадаємо, раніше японець розповідав про поведінку та звички, які в його країни вважаються табу, проте в Україні до них вже всі звикли. Йшлося про паління та розмови телефоном в публічних місцях.

Також ми писали, чим Київ вразив британця Джоша. Іноземець був у захваті від доброзичливості українців та захоплювався архітектурою столиці.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
